شطب العضوية.. نقابة الموسيقيين تكشف عن العقوبات المحتملة بعد التحقيق مع شيرين عبد الوهاب

أعلن المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، محمد عبد الله، عن تفاصيل الإجراءات القانونية التي ستتبعها النقابة بشأن التحقيق مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أدلت بها في حفلها بالكويت، حيث أكدت النقابة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة وفقاً لقانون النقابات الفنية، والذي يضمن الشفافية والعدالة في معالجة مثل هذه القضايا.

يرصد الموجز، أبرز العقوبات والإجراءات القانونية التي تتبعها نقابة المهن الموسيقية بعد التحقيق مع شيرين عبد الوهاب

إجراءات التحقيق

وفقاً للقانون، تتمتع نقابة المهن الموسيقية بإجراءات تحقيق دقيقة وواضحة، حيث يشرف على التحقيق لجنة مختصة تتكون من:

• عضوين من مجلس إدارة النقابة: يتم اختيارهما من قبل المجلس.

• عضو من مجلس الدولة: بدرجة نائب على الأقل، يتم تعيينه من قبل رئيس مجلس الدولة.

تبدأ الإجراءات بمراجعة الوقائع، ثم يتقرر إما حفظ التحقيق أو إحالته إلى مجلس التأديب في حال وجود أدلة كافية تدعم اتخاذ عقوبات.

نقابة المهن الموسيقية

العقوبات المتاحة.. الخيارات أمام مجلس التأديب

بعد انتهاء التحقيق، يعرض تقرير اللجنة على مجلس إدارة النقابة، الذي يقرر إما حفظ التحقيق أو إحالة القضية إلى مجلس التأديب.

في حالة الإحالة، يملك مجلس التأديب صلاحية فرض العقوبات المناسبة التي تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب، وتشمل العقوبات:

• توجيه إنذار رسمي: تحذير للعضو من تكرار المخالفة.

• إصدار لوم مكتوب: توجيه اللوم في شكل رسمي.

• فرض غرامة مالية: وفقاً لجسامة الخطأ.

• منع من مزاولة المهنة: لمدة قد تصل إلى عام.

• شطب العضوية نهائياً: من سجلات النقابة في حال كانت المخالفة خطيرة.

نقابة الموسيقيين ترد على تصريحات شيرين

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب جدلاً واسعاً بعد تصريحاتها في حفلها بالكويت، حيث طلبت من الحضور قراءة الفاتحة للملحن الراحل محمد رحيم.

هذه التصريحات اعتبرها البعض غير لائقة، خاصة وأنها تناولت حرمة الموت بشكل قد يتعارض مع القيم الدينية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، أصدر نقيب المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل، بياناً صحفياً يعبر فيه عن رفضه الكامل لهذا التصرف، مؤكدًا ضرورة احترام القيم والمبادئ الدينية، وأعلن عن استدعاء شيرين للتحقيق.

شيرين عبد الوهاب

الخطوات المقبلة

حتى الآن، لم يتم تحديد موعد التحقيق مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث لا تزال النقابة في انتظار الإجراءات اللازمة لتحديد توقيت الجلسة، والتي تأتي في إطار سعي النقابة للحفاظ على معاييرها المهنية والتزام أعضائها بالقيم التي تروج لها النقابة في داخل وخارج البلاد.



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