مروة صبري تدافع عن شيرين عبد الوهاب بعد زلة لسان

أعربت الإعلامية مروة صبري عن دعمها للفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدة أن الانتقادات التي تعرضت لها بعد حفلها الأخير في الكويت ليست عادلة. وقالت مروة خلال تقديمها برنامج "قعدة ستات" على قناة "ألفا":

"شيرين بعفويتها وتلقائيتها كانت تحاول تقديم شيء محترم ولكن الأمر تحول ضدها".

وأوضحت أن شيرين طلبت من الجمهور خلال الحفل قراءة الفاتحة للملحن الراحل محمد رحيم، لكنها أخطأت التعبير ووصفته بـ"سيئة جارية" بدلاً من "حسنة جارية".

زلة لسان واعتذار سريع

خلال حفلها في الكويت، دعت شيرين جمهورها لقراءة الفاتحة للملحن محمد رحيم، الذي قدم معها أعمالًا ناجحة مثل "مشاعر" و"الوتر الحساس". إلا أنها أخطأت التعبير قائلة: "خلينا نعمل سيئة جارية".

سارعت شيرين للاعتذار فورًا، موضحة أنها قصدت "حسنة جارية"، وأضافت: "يا جماعة محدش يخليني أتكلم في المايك، والله العظيم هيسيبوا كل حاجة ودي هتبقى تريند دلوقتي".





مروة صبري تدعو للتوقف عن تصيد الأخطاء

انتقدت مروة صبري رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتصيدهم الأخطاء لشيرين، قائلة:

"أي شخص يمكن أن يخطئ في التعبير، وشيرين قدمت اعتذارها فورًا. يجب أن نساندها بدلاً من محاولة هدمها"،

وأضافت: "شيرين اتخذت قرارًا إيجابيًا بالتركيز على عملها وفنها بدلاً من الحديث عن مشاكلها الشخصية، وهذا يستحق التشجيع".





شيرين عبد الوهاب: مسيرة مليئة بالتحديات

تعتبر شيرين عبد الوهاب واحدة من أبرز الفنانات في العالم العربي، وتواجه بين الحين والآخر انتقادات بسبب تصريحاتها أو مواقفها العفوية، الحادثة الأخيرة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لم تؤثر على تفاعل الجمهور معها خلال الحفل، حيث قدمت أداءً رائعًا لأغانيها المميزة.

شيرين

أهمية دعم الفنانين بدلاً من الانتقاد

اختتمت مروة صبري رسالتها بالتأكيد على أهمية دعم شيرين في هذه المرحلة:

"برافو لشيرين لأنها عادت للعمل وتواصل إمتاع جمهورها بصوتها المميز. لنقف بجانبها بدلاً من التركيز على زلات لسان بسيطة".

بهذا، تبقى شيرين عبد الوهاب رمزًا للعفوية والموهبة، رغم التحديات التي تواجهها.

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