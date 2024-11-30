هل كانت نجلة شيرين عبد الوهاب السبب في طلاقها عن حسام حبيب؟.. معلومات لا تعرفها

تجمع الفنانة شيرين عبد الوهاب ونجلتيها مريم وهنا علاقة حب قوية وهذا ما نراه من خلال ظهورهم معها في العديد من المناسبات والبرامج وكان آخر ظهور لهما في حفل الكويت بالأمس، ويرصد لكم الموجز أبر المعلومات عن نجلتي شيرين عبد الوهاب

نحلة شيرين تتصدر قائمة اوائل المدرسة



احتفت المدرسة البريطانية بمريم نجلة الفنانة شيرين عبد الوهاب لتفوقها وصدراتها لقائمة أوائل المدرسة على الرغم من الأزمات التي تتعرض لها شيرين إلا أن ذلك لم يؤثر على تفوقها دراسيا

وكتبت صفحة المدرسة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " نود أن نهنئ إحدى طلابنا الأوائل إنجازًا، مريم، التي حصلت على بعض النتائج الممتازة بما في ذلك 4 مواد في الصف التاسع وواحدة في الصف الثامن.. رائع".

نجلتي شيرين عبد الوهاب

نجلتي شيرين عبد الوهاب

وفي سياق متصل، أنجبت الفنانة شيرين عبد الوهاب نجلتيها مريم والتي تبلغ من العمر 14 عاما، وصغيرتها هنا التي تبلغ من العمر 12 عامًا من الموسيقار محمد مصطفى والتي أعجبت به شيرين خلال عملهما معًا ويعد محمد مصطفى الزوج الثاني للفنانة شيرين.



مريم تتسبب في أزمة حسام حبيب وشيرين

تسببت مريم نجلة شيرين الكبري في أزمة حسام حبيب وشيرين الأخيرة، حيث أكد حسام أن سبب الخلاف بينهما وقع أثناء تفرقته بين مشاجرة كبيرة بين مريم وشيرين مؤكدًا أنها تدخل بعدما كادت شيرين أن تنهي حياة نجلتها مريم.

وعلل حسام ضربه المبرح والاصابات التي أحدثها بشيرين عبد الوهاب بأن شيرين عنفت نجلتها مريم بشكل عنيف وضرب مبرح وكان من الصعب السيطرة عليها لافتا أنه خوفه على مريم هو ما دفع لفعل ذلك بشيرين حتى تترك مريم، وكان يعاملهم كـ بناته ولم يكن بينهم خلاف ابدًا

شيرين عبد الوهاب "حياتها الأسرية"

كانت متزوجة من الموزع الموسيقي مدحت خميس؛ ثم تزوجت من الملحن والموزع الموسيقي محمد مصطفى في عام 2007، ولها ابنتين منه هما «مريم» و«هناء»، غير أنها انفصلت عنه في عام 2012، بعد زواج استمر لمدة 5 سنوات. تزوجت في 7 أبريل 2018 من المغني حسام حبيب، ولم يحضر حفل الزفاف سوى أفراد العائلة وفي ديسمبر 2021 أعلنت طلاقها من منه قائلة:

«الآن أصبحت حُرّة وغَير مُستَعبَدَة»

في 12 نوفمبر 2022 أعلنت عودتها من جديد لحسام حبيب والزواج منه مجدداً من خلال اتصال مع الإعلامي عمرو أديب

وفي 15 ديسمبر 2023، أكدت شيرين أن طلاقها من حسام حبيب للمرة الثانية تم في هدوء وبشكل حضاري.

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