بالزغاريد.. شيرين تحتفل على الطريقه المصرية بوقف إطلاق النار في لبنان

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلاً ممتعًا لأهل الكويت وقدمت شيرين خلال الحفل باقة غنائية رائعة من ألمع أغانيها العالقة في ذهن الجمهور، ويستعرض لكم الموجز أجواء الحفل في السطور التالية



وفي لافتة إنسانية ومشهد عربي لم نراه من أمد طويل أعربت شيرين وسط الجمهور الكويتي الشقيق عن سعادتها بنبأ وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الصهـيوـني الغاشم وعلى الطريقة المصرية أطلقت شيرين الزغاريد وتبعتها بأغنية " بحبك يا لبنان" وألهبت حماس الجمهور الكويتي الذي تفاعل معها بكل سرور مما ينم على أصالة وعراقة الشعبين المصري والكويتي.

ورافق شيرين في الحفل الشاعر الغنائي تامر حسين والموزع توما و الملحن مدين والشاعر بهاء الدين محمد والشاعر عزيز الشافعي، ونجلتيها والطبيب الخاص بها.



والشئ بالشئ يذكر حيث نفدت جميع تذاكر الحفل قبل موعد الحفل بيومين وشهد الحفل حضور قوي من جميع الأعمار والأجناس مما يدل على تشوق الجمهور للموهبة الفذة صوت مصر شيرين عبد الوهاب.

شيرين عبد الوهاب

وفي سياق آخر، خلدت الفنانة شيرين عبد الوهاب ذكرى رحيل الملحن محمد رحيم من خلال عرض صور الراحل على أنغام أغنيتها "مشاعر".

وطلبت شيرين من الحضور الدعاء للفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وقراء الفتحة ووهبتها إلى روحه الكريمة.

أبرز تكريمات شيرين عبد الوهاب

حصلت «شيرين» على العديد من الجوائز المهمة خلال مسيرتها الفنية؛ منها 5 تكريمات من الموريكس دور كأفضل مطربة عربية عام 2011 و2012 و2014 و2017 و2018.

وحصلت على 3 جوائز من الميما ميوزيك أورد كأفضل فنانه عربية، وأفضل ألبوم (أنا كتير)، وأفضل كليب («كلي ملكك») عام 2015.



وفازت أيضا بـ 3 جوائز من دير جيست كأفضل فنانة عربية، وأفضل كليب («كلي ملكك»)، وأفضل ألبوم غنائي (أنا كتير) في عام 2014



كما حصلت على جائزة أفضل مطربة عربية في مهرجان بياف عام 2016. كما حصلت شيرين على لقب سفيرة للنوايا الحسنة عام 2016

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