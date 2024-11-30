بعد أزمة حفل الكويت.. أشهر زلات لسان شيرين عبد الوهاب المثيرة للجدل

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفلها الأخير في الكويت مما أثارت جدل كبير حولها بسبب تصريحاتها وزلات لسانها الجريئة، حيث شهد الحفل حضور جماهيريًا كبيرًا، جمعت شيرين بين العفوية المعتادة وتألقها الفني، ولكنها أثارت جدلًا جديدًا بتصريحاتها ومواقفها خلال الحفل.

يرصد الموجز حفل شيرين عبد الوهاب الأخير وأبرز زلات لسانها السابقة خلال السطور التالية.

شيرين عبد الوهاب

حضور جماهيري في حفل شيرين عبد الوهاب

أحيت شيرين عبد الوهاب حفلًا كبيرًا في الكويت وسط أجواء حماسية، حيث اصطحبت ابنتيها هنا ومريم على المسرح في لفتة عائلية لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

كما شهد الحفل حضور طبيبها المعالج الدكتور نبيل عبد المقصود، الذي رافقها لدعمها في هذه المرحلة التي تأتي بعد سلسلة من الأزمات الشخصية والمهنية.

افتتحت شيرين الحفل بعدد من أغانيها الشهيرة، مثل "حبيبي نساي" و"صبري قليل" و"الوتر الحساس"، وسط تفاعل حار من الجمهور.

كما خصصت لحظة مؤثرة لعرض صور الملحن الراحل محمد رحيم على الشاشة، مطالبة الجمهور بالدعاء له بالرحمة، وهو ما جعل الحضور يغلبهم التأثر.

تصريحات عفوية ومواقف مثيرة للجدل

رغم الأجواء الإيجابية، لم يخلو الحفل من تصريحات شيرين المثيرة للجدل، خلال الحديث عن الراحل محمد رحيم، قالت مازحة: "يلا نقرأ الفاتحة لمحمد رحيم، خلينا نعمل سيئة جارية... يالهوي اتلخبطت!"، مما أثار موجة من الضحك بين الحضور.

لم تكتفي شيرين عبد الوهاب بذلك، بل داعبت جمهورها بقولها: "هقعد سنجل طول عمري"، ما دفع البعض لاعتبار أنها تشير بطريقة غير مباشرة إلى علاقتها السابقة بالفنان حسام حبيب.

أزمات متجددة بسبب تصريحات شيرين عبد الوهاب

على الرغم من النجاح الفني للحفل، عادت تصريحات شيرين لتضعها في دائرة الجدل، من بين هذه التصريحات تعليقها الساخر عن الأغاني المحذوفة من قبل شركة روتانا بقولها: "هنزل الأغاني على البوتاجاز"، مما أثار استغراب الحضور وأعاد فتح ملف خلافها مع الشركة.

كما أنها لم تتردد في توجيه انتقاد ضمني لمحاميها السابق المستشار ياسر قنطوش، مما دفعه لإصدار بيان يدافع فيه عن موقفه ويؤكد أن تصريح شيرين أُسيء فهمه.

شيرين عبد الوهاب

تراكم أزمات شيرين مع زملائها والجمهور

لم تكن هذه المرة الأولى التي تواجه فيها شيرين أزمات بسبب تصريحاتها؛ إذ سبق أن دخلت في خلافات مع عدد من زملائها، من بينهم الفنان عمرو دياب، الذي وصفته ذات مرة بـ"الهضبة حاجة صغيرة"، ثم عادت لاحقًا لتوضح أنها تفاعلت برد فعل على حديث غير لائق صدر عنه.

كما أنها أثارت موجة غضب في عدة دول عربية بسبب تصريحات عفوية، أبرزها عندما وصفت تونس بـ"بقدونس" أو حين صرحت: "أنا خسارة في مصر"، مما أدى إلى وقفها عن الغناء لفترة بقرار من نقابة الموسيقيين.

لا شك أن شيرين عبد الوهاب تُعد واحدة من أهم الأصوات الغنائية في العالم العربي، ولكن تظل تصريحاتها الشخصية وتصرفاتها العفوية موضوع جدل دائم، ما يضعها في مرمى الانتقادات رغم موهبتها الفريدة.

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