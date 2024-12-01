طبيب شيرين عبد الوهاب : شيرين عفوية وطيبة ومكنتش تقصد زلة اللسان

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب محركات البحث بعد تداول فيديو لها أثناء مطالبة الجمهور بقراءة الفاتحة للملحن محمد رحيم قائلة وزلف لسانها بقول " خلونا نقرأ الفاتحة لمحمد رحيم وناخد سيئات جارية" ويرصد لكم الموجز التفاصيل.

أعلن الدكتور نبيل عبد المقصود الطبيب الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب دعمه لها بعد الهجوم الكبير عليها بعد حفلة الكويت.

وذلك من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مدونا "تناولت الميديا بعض الكلمات العفوية غير المقصودة والتي صدرت منها أثناء الحفل، لكن أحب أقول أن شيرين إنسانة طيبة وعفوية جدا، واللطيف أن جمهورها في بالحفلة أشعل الحفل بالنداءات والتصفيق لها لمعرفتهم بعفويتها غير المقصودة".

كما نفى أيضًا م انتشر حول تدهور الحالة الصحية لشيرين قائلا "أغلب الميديا كانوا بيسألوني عن صحة شيرين والشائعات المغرضة التي تناولها البعض حان وقت الرد لنفي كل ما تردد حولها حيث أبدعت وتألقت شيرين في حفلتها بالكويت واستمرت في الغناء المتواصل لمدة ساعتين رغم شدة برودة الجو وإقامة الحفلة في جو مفتوح د"

ماذا حدث في حفل الكويت ؟

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ضخما في الكويت تحت شعار كامل العدد وسط تفاعل كبير من جمهور شيرين.

وقررت الفنانة شيرين تخليد اسم الملحن محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا يوم 23 نوفمبر الجاري عن عمر ناهز 45 عامًا بأزمة قلبية حادة.

وقالت شيرين "يلا نقرأ الفاتحة لمحمد رحيم، خلينا نعمل سيئة جارية، يالهوي اتلخبطت".

وتابعت " قولتلكوا متخلونيش أتكلم في المايك، أنا فضيحة".

وانتقد عدد كبير من الجمهور زلة لسان شيرين عبد الوهاب بحديثها عن محمد رحيم بعد تداول الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

شيرين عبد الوهاب

وُلدت في حي القلعة، بمدينة القاهرة، في 8 أكتوبر 1980، لوالدها «سيد محمد عبد الوهاب»، مصمم، ووالدتها، ربة منزل. لديها أخ وأخت. ظهرت موهبتها الغنائية في المدرسة، حيث اكتشفها معلمها وأقنع والدتها بأن تذهب إلى سليم سحاب، قائد أوركسترا في دار الأوبرا المصرية.

وقد غنت شيرين أمامه فأُعجب بصوتها، وعملت في الكورال بدار الأوبرا المصرية. بدأت مشوارها الفني أوائل عام 2002 بأغنية «آه يا ليل»، ولكنها لم تكن أول أغانيها، حيث ظهرت مع المطرب محمد محيي في دويتو غنائي بعنوان «بحبك» في عام 2000،

وكانت الأغنية ضمن ألبوم صورة ودمعة للفنان محمد محيي. ولكن انطلاقتها الحقيقية كانت مع تامر حسني، والذي كان وجهًا جديدًا أيضًا، في ألبوم غنائي مشترك بعنوان فري ميكس 3 في صيف عام 2002

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