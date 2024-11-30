هل يقصد شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب يوجه رسالة غامضة

أثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب جدلا كبيرا ليلة أمس الجمعة ، خلال حفلها الأول في الكويت، تزامنا مع نجاح ألبومها الأخير، الذي واجه تحديات متتالية حتى يرى النور، وحقق ردود فعل قوية مع الجمهور، وغلبت عليها المشاعر الرومانسية، وقدمت باقة من ألمع أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور.

حسام حبيب يرد على شيرين عبدالوهاب بعد حفلها في الكويت

اخطأت الفنانة شيرين عبدالوهاب في الحديث على المسرح، أثناء حديثها عن الراحل محمد رحيم دون قصد، وهو ما رد عليه زوجها السابق حسام حبيب، من خلال مقطع فيديو للداعية مصطفى حسني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

رسالة حسام حبيب لـ شيرين

وتحدث مصطفي حسني خلال مقطع الفيديو الذي نشره حسام قائلاً: أكتر حاجة توجع الراجل وتعمل فجوة بينه وبين مراته لما تتمتع به متقدرهوش.. الكفران عكس الشكر.. ولما الست مش بتقدر الراجل بتكون غلطة مش طبيعية.. زى ما إحساس الأمان أهم حاجة عندها.

شيرين عبدالوهاب تثير الجدل

وجهت المطربة شيرين عبدالوهاب رسالة خاصة للملحن الراحل محمد رحيم، بعد وفاته الأيام الماضية، وخاصة أنه قدم لها العديد من الأغاني الناجحة، فى مشوارها ومسيرتها الغنائية.

شيرين عبد الوهاب

سعر إطلالة شيرين عبدالوهاب

حرصت شيرين عبدالوهاب على الظهور بإطلالة بسيطة ارتدت فستانا باللون الوردي المصنوع من خامة الحرير كان واسعاً بأكمام طويلة وفتحة V من منطقة الصدر، مما أضفى على مظهرها لمسة من الأناقة والأنوثة.

الفستان الذي اختارته شيرين لحفلها بلغ سعره 6500 دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 322 ألف جنيه مصري.

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