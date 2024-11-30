تخطى الـ ربع مليون جنيه.. فستان شيرين عبدالوهاب يثير الجدل في الكويت

تصدر حفل الفنانة شيرين عبدالوهاب بالكويت مساء الجمعة 29 سبتمبر، حيث خطفت الأنظار بإطلالة فستان من تصميم "فالنتينو"، وكالعادة تخطت إطلالتها الريع مليون جنيه، و يعرض لكم موقع الموجز التفاصيل.

إطلالة شيرين عبدالوهاب في حفل الكويت

حرصت شيرين عبدالوهاب على الظهور بإطلالة بسيطة ارتدت فستانا باللون الوردي المصنوع من خامة الحرير كان واسعاً بأكمام طويلة وفتحة V من منطقة الصدر، مما أضفى على مظهرها لمسة من الأناقة والأنوثة.

سعر إطلالة شيرين عبدالوهاب في حفل الكويت

الفستان الذي اختارته شيرين لحفلها بلغ سعره 6500 دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 322 ألف جنيه مصري.

إطلالة شيرين في حفل الكويت

وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلاً كبيرًا في الكويت وسط حضور جماهيري حاشد، حيث تألقت كعادتها وأثارت الجدل بحضورها المميز وتفاعلها مع الجمهور.

سعر إطلالة شيرين في الكويت



شيرين تثير الجدل

أثناء الحفل، طلب الجمهور من شيرين غناء أغنيتها الشهيرة "عسل حياتي"، لترد ممازحة: "ده عسل أسود"، مما دفع العديد من الحضور للاعتقاد أنها تشير بشكل غير مباشر إلى علاقتها مع زوجها السابق، الفنان حسام حبيب.

شيرين عبدالوهاب

صناع ألبومها يتمني أنساك

وشهد حفل شيرين عبدالوهاب في الكويت، حضور صناع ألبومها الأخير «بتمنى أنساك»، من بينهم الملحن عزيز الشافعي، الموزع توما، الشاعر محمد مدين، والشاعر بهاء الدين محمد.

جدير بالذكر أنها حرصت على حضور طبيبها المعالج الدكتور نبيل عبدالمقصود، الذي كان بجانبها، لدعمها بعد عودتها من فترة غياب شهدت العديد من الأزمات.

شيرين عبدالوهاب تتذكر الراحل محمد رحيم وتثير ضجة

وبدأت شيرين، الحفل بأغنية حبيبي نساي، صبري قليل، مين اختار، زمان، ليلي يا ليل يا ليل، الوتر الحساس، وعندما وصلت إلى أغنية «مشاعر»، عرضت صورًا للملحن الراحل محمد رحيم على الشاشة، وطلبت من الجمهور الدعاء له بالرحمة والمغفرة في لحظات مؤثرة.

وقالت شيرين عبدالوهاب لجمهورها على المسرح: «يلا نقرأ الفاتحة لمحمد رحيم، خلينا نعمل سيئة جارية، يالهوي اتلخبطت!»، ما أثار موجة من الضحك بين الحضور. واستكملت حديثها بعفوية: «قولتلكوا متخلونيش أتكلم في المايك، أنا فضيحة».



وتحدثت عن أعمالها التي تعاونت فيه مع الراحل محمد رحيم قائلة: «عملي أغاني كتير وهي: مشاعر، صبر قليل، انا في الغرام، الوتر الحساس».

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