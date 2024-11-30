هل يقف تامر حسني أمام النيابة بسبب حملة البطاطين؟.. اعرف القصة

نفى الفنان تامر حسني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صحة منشور منتشر نُسب إليه يحمل رقماً للتواصل بشأن حملة إنسانية، يكشف موقع "الموجز" التفاصيل.

صفحة وهمية تستغل اسم تامر حسني

وأكد تامر حسني عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، أن المنشور مزيف، معبراً عن استيائه من تصرف صاحب المنشور قائلاً: اللي عامل البوست وحاطط الرقم ده للأسف كداب وحتى مستأذنيش واللّٰه أعلم ده رقم حقيقي ولا نصب.

كما شدد على أهمية التأكد من مصدر المنشورات المتعلقة به، ودعا جمهوره للرجوع إلى حساباته الشخصية للتأكد من صحة أي معلومات تخصه.

وأشار إلى نيته اتخاذ إجراءات قانونية ضد من قام بنشر هذا المنشور المزيف.

وأعرب تامر حسني عن استعداده للمشاركة في مثل هذه الحملات الإنسانية، قائلاً: كنت هوافق فورا أعمل الحملة دي و أنا جاهز أعملها اصلاً.. ياريت لو في حاليا جهة مختصة بتوزع بطاطين لكل اللي بيناموا من غير غطا سواء في مصر أو فلسطين ياريت يتواصلوا معايا في أسرع وقت.

صفحة وهميه تستغل اسم تامر حسني

تامر حسني يتذكر محمد رحيم بأغنية

وكان الفنان تامر حسني، قد قال إن أغنية «أول يوم» في فيلم «نور عيني» كانت من تلحين الراحل محمد رحيم مشيرًا إلى أنه لن يتخيل أن يظل يسمعها حتي اليوم.

وأضاف تامر حسني عبر فيسبوك: أغنية أول يوم اللي كانت في فيلم نور عيني مكنتش أتخيل إني دلوقتي أفضل أسمعها يوميًا وأحس معانيها للشخص اللي لحنها واللي لحنها هو محمد رحيم صديق عمري ..الله يرحمك يا حبيبي ويرحم جميع أمواتنا.

تامر حسني

آخر فيلم لـ تامر حسني

شارك تامر حسني في آخر أعماله السينمائية، فيلم "تاج" ونافس في موسم أفلام عيد الأضحى الماضي، وحصد وقتها إيرادات 45 مليون جنيه، والعمل دارت أحداثه في إطار كوميدي رومانسي فانتازي، حول شخصية تاج التي يقدمها تامر حسني وهو شاب يعمل مدرس ويكتشف فجأة امتلاكه قوة خارقة، فيما تظهر دينا الشربيني بدور زميلته في المدرسة التي يعمل بها ويعيش قصة حب معها خلال الأحداث.

أعمال ينتظرها تامر حسني

ينتظر تامر حسني عرض أحدث أعماله فيلم "ريستارت" مع هنا الزاهد، عصام السقا، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، ورانيا منصور، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف وأحمد حسام ميدو، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، يجسد خلاله تامر حسني شخصية مهندس، فيما تظهر هنا الزاهد بدور فتاة شعبية من شبرا وتعيش قصة حب مع تامر.

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