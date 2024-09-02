شهادة وفاء.. محمد سامي: "تامر حسني وقف جنبي لما الكل كان رافضني"

محمد سامي .. كشف المخرج محمد سامي عن دعم الفنان تامر حسني له في بداية حياته الفنية، خلال تعاونهما في مسلسل " آدم"، ويعتبر هذا العمل أولى أعماله الفنية .

وتحدث المخرج محمد سامي عن دعم نجم الجيل بعد أن نشر صورة تجمعه مع تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع "نستجرام" الذي رصده " الموجز ".

محمد سامي

صداقة محمد سامي وتامر حسني

أعرب محمد سامي عن سعادته بصداقة تامر حسني لسنوات طويلة منذ مسلسل " آدم " الذي حقق نجاح جماهيري وقت عرضه في عام 2010 .

اعتراف بالجميل

وكتب سامي عبر " انستجرام " : "وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ و أنا قاعد إمبارح في التصوير افتكرت الرحلة و الشقي و التعب من أول عمل لحد العمل اللي بصوره دلوقتي وافتكرت صعوبة الحصول علي فرصة عشان الواحد يثبت نفسه و يحقق أحلامه، فطبعا افتكرت أخويا وصاحبي الجدع الطيب الخلوق اللي دعمني من أول لحظة و كان سبب في اللي أنا فيه دلوقتي، تامر قدملي كل الدعم والحب و الامكانيات اللي خلتني اثبت نفسي وبالذات في وقت كان صعب الشباب ياخد في الدراما فرصة بحجم مسلسل آدم".



تابع محمد سامي “انا فاكر اني الكل كان رافض اني اخد الفرصة دي ومستكبرينها عليا الا هو وقف في ظهري كأنه بيحارب لأخوه و بصلي مرة والظروف كلها ضدي و كنت حاسس وانا بحضر انهم هيجيبو حد غيري، تامر قالي ده مسلسلك و هتعمله و هتنجح و هتنجحنا معاك حتي طريقته المتواضعة و هو بيقولي مسلسلك كأني عامل تسع مسلسلات قبله تحسس الواحد بنفسه و أهميته، أشهد أمام الله إنك طول عمرك متواضع و مؤدب وتطلب الحاجة باحترام، ومع الكرو محترم وعشان كدة كلنا روحنا فيك بحبك يا صاحبي و تستاهل كل حاجة حلوة يا أجمل قلب، ويا رب يرزق كل الناس باللي يساعدهم علي تحقيق أحلامهم زي ما رزقني”.

منشور محمد سامي عبر إنستجرام

تصوير محمد سامي مسلسل "إش إش" ل رمضان 2025

من ناحية أخرى، يواصل المخرج محمد سامى تصوير مسلسل "إش إش" المقرر عرضه في رمضان المقبل 2025، حيث احتفل أسرة العمل بعيد ميلاده داخل لوكيشن التصوير.

الاحتفال بعيد ميلاد محمد سامي

يشارك في بطولة العمل كل من : مي عمر، انتصار، شيماء سيف، دينا، عصام السقا،إدوارد، هالة صدقي، دينا، إيهاب فهمي، وغيرهم.

أخر أعمال المخرج محمد سامي

يذكر أن المخرج محمد سامى، شارك في رمضان الماضي بمسلسل " نعمة الأفوكاتو " الذي حقق نجاح كبير بطولة مي عمر وكمال أبو راية وسلوى عثمان وأحمد زاهر وأروى جودة وطارق النهري وغيرهم.

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