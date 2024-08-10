تفاصيل إعلان مسلسل "إش إش".. انطلاقة درامية جديدة في رمضان 2025

تفاصيل إعلان مسلسل "إش إش"؛ أثار المخرج الشهير محمد سامي حماس الجمهور بعدما شارك صورة عبر حسابه على إنستجرام من كواليس تصوير مسلسله الجديد "إش إش"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

الإعلان عن مسلسل إش إش

كتب المخرج محمد سامي منشور معلقًا على الصورة الذي رصده " الموجز " : "من تصوير مسلسل إش إش للنجمة مي عمر، رمضان 2025 إن شاء الله، سيكون بإذن الله من أقوى مسلسلاتي".

يشارك في مسلسل إش إش نخبة من نجوم الدراما المصرية، منهم ماجد المصري، طارق النهري، إدوارد، علاء مرسي، انتصار، إيهاب فهمي، شيماء سيف، ودينا ومن إخراج محمد سامى.

تاريخ التعاون بين سامي ومي عمر

الجمهور يترقب عرض مسلسل "إش إش" نظرًا للنجاحات السابقة للمخرج محمد سامي بالتعاون مع الفنانة مي عمر.

فقد عمل الثنائي معًا في مسلسل "لؤلؤ" الذي كان البطولة المطلقة الأولى لمي عمر وحقق نجاحًا واسعًا، وكذلك مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي نال إشادة كبيرة من الجمهور والنقاد على حد سواء

شارك في بطولة "نعمة الأفوكاتو" نخبة من النجوم، منهم لبنى ونس، أروى جودة، أحمد زاهر، ياسر علي ماهر، عماد زيادة، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، سامي مغاوري، طارق النهري، وسلوى عثمان ومن تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامى .

قضية خلاف مع مركز صيانة سيارات

على صعيد آخر، يواجه محمد سامي مشكلة قانونية مع مركز صيانة سيارات، بعدما اتهم بالتعدي على مدير المركز بالضرب.

بدأت الأزمة عندما اكتشف سامي تلفيات في سيارته المرسيدس بعد إجراء صيانة لها، مما أدى إلى خلاف حاد مع مدير المركز تطور إلى شجار بالأيدي.

وصرح سامي في التحقيقات أن سيارته تعرضت لتلفيات بلغت تكلفتها مبالغ ضخمة، وأكد أنه كان يبحث عن حماية إضافية لسيارته التي يتراوح سعرها بين 6 إلى 7 ملايين جنيه.

تفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية

أوضحت التحقيقات، التي جرت بإشراف نيابة الشيخ زايد، أن سامي زار المركز لإضافة طبقة حماية لسيارته، ولكنه فوجئ بوجود خدوش وأتربة أسفل طبقة الحماية ، أدى هذا إلى تصاعد الموقف بينه وبين مدير المركز، مما تسبب في تدخل الشرطة وفتح تحقيقات موسعة.

وجاء في إفادة مدير المركز أنه تعرض للضرب من قبل سامي، بينما يتهم الأخير المركز بإتلاف سيارته.

وقررت النيابة استدعاء الأطراف المعنية لاستكمال التحقيقات في الواقعة.

تداعيات الواقعة على الحياة المهنية لسامي

رغم الجدل الدائر حول هذه الواقعة، يظل محمد سامي واحدًا من أبرز مخرجي الدراما المصرية الذين قدموا أعمالًا ناجحة حازت على إعجاب الجمهور والنقاد ، وتبقى العيون متجهة نحو ما ستسفر عنه التحقيقات الحالية، وما إذا كانت ستؤثر على مسيرته الفنية المستقبلي ْ وفي الوقت نفسه، ينتظر الجمهور بفارغ الصبر عرض مسلسل "إش إش" وما سيقدمه من تجربة درامية جديدة ومثيرة.



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