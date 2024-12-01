بعد تعرضه للنقد.. سر رغبة شقيق محمد رحيم الحصول على أرقام الفنانين

تعرض شقيق الملحن محمد رحيم لهجوم شديد من نجوم الوسط الفني بعد تداول فيديو له على منصات التواصل الاجتماعي مطالبا أرقام النجوم أثناء عزاء شقيقه.

وأوضح طاهر رحيم سبب ذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مدونًا "لما اى فنان بيطلب رقمى للتوضيح عشان اخويا كان له حقوق وأوراق عندهم وكبيعى عشان اليتامى حقوقهم توصل كتت مضطر اتواصل واخد ارقامهم".



ووجه رسالة شديدة اللهجة لكل منتقديه كاتبا " ادعوا الله ان يبتلى كل من تطاول لسانه عنى زورا بالأفك والعدوان انه يشوف اللى انا شفته وحسبيا الله ونعم الوكيل".

أسباب الهجوم على شقيق محمد رحيم

تعرض طاهر رحيم لموجة من النقد اللاذع من نجوم ومشاهير الوسط الفني والإعلامي بعد ظهوره في إحدى البرامج التليفزيونية قبل تشييع جثمان نجله.

واستنكر الجميع وصف طاهر رحيم لجثمان شقيقه على اعتبار أنه ذلك بمثابة كشف لحرمة المتوفى.

كما أدانوا تصرفاته أثناء عزاء شقيقه بالهرولة وراء نجوم الوسط الفني للحصول على ارقامهم الخاصة خلافا عن أخذ بعض الصور التذكارية مع بعض الحضور.

خلافه مع أرملة محمد رحيم

وفي سياق متصل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أثناء تشيع جثمان الملحن محمد رحيم وظهرت فيه أرملة محمد رحيم وهي في حالة إنهيار حاد مكررة عبارة " انت اللي موته ..انت اللي موت جوزي".



وفاة محمد رحيم

غيب الموت الملمحن محمد رحيم يوم السبت الموافق 23 نوفمبر الماضي إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة عن عمر ناهز 45 عامًا، وخيم الحزن على الوسط الفني بأكلمه وأشاد أبرز نجوم الوسط الفني على مستوى الوطن العربي بالملحن محمد رحيم على المستويين المهنى والشخصي.

مسيرته الفنية وأهم أعماله

ويستعرض لكم الموجز مسيرة الموسيقار محمد رحيم حيث درس محمد رحيم في كلية التربية الموسيقية. وكانت بداية مسيرته الفنية عندما تعرّف هو وصديقة محمد رفاعي على الفنان حميد الشاعري في ندوة بالكلية وذهب معه للأستوديو حيث اسمعه أعماله، بحضور الفنان عمرو دياب ليطلق أول أغنياته وهي أغنية "غلاوتك" لعمرو دياب صيف سنة 1998، وهو لا يزال في الثامنة عشر من عمره. ليقدم في العامين التالية مجموعة من الأغاني، أبرزها: "الليالي" للمغنية نوال الزغبي، و"ليه بيفكروني" للمطرب محمد محيي.

نقطة التحول المفصلية في مسيرة رحيم كانت سنة 2001 و 2002، حيث قدم مجموعة من الأغاني الشهيرة، أبرزها: "حبيبي ولا على باله" لعمرو دياب، "أخبارك أيه" للمغنية مايا نصري، "أحلف بالله" للمطرب هيثم شاكر، وأخيراً الأغنية الشهيرة "أجمل أحساس" للمغنية إليسا. ومنذ ذلك الوقت فصاعداً، أصبح محمد رحيم ضمن أكثر الملحنين طلباً. وفي القائمة التالية أشهر أغانيه:

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