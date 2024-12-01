عمرو دياب يشعل أجواء دبي بأغانيه في حفله الجديد

أحيا النجم عمرو دياب حفلاً غنائياً مميزاً أمس في ساحة "دبي هاربر"، وسط حضور جماهيري كبير، احتشد قبل ساعات من انطلاق الحفل.

تفاصيل حفل عمرو دياب في دبي

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، ردد الحاضرون في الحفل أغاني عمرو دياب الشهيرة بحماس كبير انتظاراً لصعوده إلى المسرح، وافتتح "الهضبة" حفله بأغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ"، وسط تفاعل صاخب من الجمهور الذي غمره الحماس، واستمر الحفل لمدة ساعتين قدّم خلالهما مجموعة من أبرز أغانيه، منها "لو اتساب"، "بحبه"، "برج الحوت"، "إنت الحظ"، "وياه"، "قمرين"، "العالم الله"، "ليلي نهاري"، و"شكراً من هنا لبكرة".

عمرو دياب

عمرو دياب يتذكر الملحن الراحل محمد رحيم في حفله بدبي

كما أبدع في أداء أغنية "وغلاوتك"، مخصصاً لحظات من الحفل لتكريم روح الملحن الراحل محمد رحيم، قائلاً: "فقدنا ملحناً عظيماً هو محمد رحيم"، في لفتة مؤثرة أثرت في الحاضرين.

اختُتم حفل عمرو دياب بعروض مبهرة من الألعاب النارية، وسط تصفيق وهتافات الجمهور الذي عبّر عن سعادته بحضور هذا الحدث الكبير.

عمرو دياب

تصدر عمرو دياب منصة أنغامي

وعلى صعيد آخر، يواصل عمرو دياب تأكيد مكانته كواحد من أهم نجوم الوطن العربي، حيث تصدّر قائمة الفنانين الأعلى استماعاً على منصة "أنغامي" للسنة السابعة على التوالي، وأعلنت المنصة أن ألبومه "مكانك" وأغنيته التي تحمل نفس الاسم كانا الأكثر استماعاً لعام 2024، ليؤكد الهضبة مرة أخرى تفوقه الفني وارتباط جمهوره الكبير به.

وفي سياق آخر، أحيا عمرو دياب مؤخراً حفلاً غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، قدم خلاله مجموعة منأغانيه المميزة منها "يا أنا يا لأ"، ده لو اتساب، برج الحوت، أنت الحظ، وياه، قمرين، العالم الله، نور العين، ليلي نهاري، وغلاوتك، هتدلع التي ختم بها الحفل.

وكان عمرو دياب قد طرح مؤخراً أغنية له حملت عنوان "تتحبى" والأغنية كانت من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد يحيى، وميكس وماستر أمير محروس.

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