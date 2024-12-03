تامر حسني يدافع عن شيرين عبد الوهاب ويواصل دعم أسرة محمد رحيم

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الجدل في الآونة الأخيرة، تحديدا بعد حفلها الأخير بالكويت، حيث طلبت من الجمهور قراءة الفاتحة للملحن الراحل محمد رحيم، مستخدمة عبارة أثارت جدلًا واسعًا حيث قالت: "خلينا نعمل له سيئة جارية"، هذا التصرف دفع النجم تامر حسني للتدخل ودعم شيرين، موضحًا أن ما حدث كان زلة لسان فقط.

أكد تامر حسني عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي على "إنستجرام" الذي رصده الموجز، أن شيرين من أكثر الفنانين تقديرًا وحبًا لمحمد رحيم، قائلًا: "واثق إنها زلة لسان لأن شيرين فنانة كبيرة ومن أكتر الناس اللي بتحب محمد رحيم الله يرحمه".

كما أشار إلى أن شيرين حاولت تكريم الراحل وطلبت من الجمهور قراءة الفاتحة كخطوة لتخليد ذكراه.

تامر حسني

شقيق محمد رحيم في حالة صدمة

أعرب الدكتور طاهر رحيم، شقيق الملحن الراحل، عن صدمته وحزنه الشديد بسبب طريقة شيرين في ذكر اسم شقيقه أثناء الحفل.

في تصريحات تلفزيونية، أبدى غضبه من طريقة المزاح التي تزامنت مع ذكر وفاة شقيقه، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات أثرت عليه نفسيًا بشكل كبير، خاصة مع مرور فترة قصيرة على وفاته.

دعم متواصل من تامر حسني

لم يخفي شقيق محمد رحيم امتنانه للفنان تامر حسني، الذي كان بجانب الأسرة منذ اللحظة الأولى لرحيل الملحن الكبير.

ووصف طاهر رحيم، تامر بـ"الأخ الثالث"، ونشر عبر حسابه على "فيسبوك" رسالة شكر مؤثرة قال فيها:

"تامر حسني هو الوحيد اللي حس بمعاناتنا ودعمنا في كل خطوة، شكرًا يا تامر على أصالتك ووقوفك بجانبنا وإصلاحك لما أفسدته الفتن".

محمد رحيم

تكريم نقابة المهن الموسيقية للراحل محمد رحيم

وفاة محمد رحيم المفاجئة كانت صدمة كبيرة لمحبيه وأصدقائه في الوسط الفن، حيث قررت نقابة المهن الموسيقية قررت تكريم أعماله المميزة عبر ليلة خاصة لتخليد ذكراه.

كما واصل تامر حسني تقديم كلمات مؤثرة ورثاءً لرحيم عبر حساباته، مما يعكس العلاقة الإنسانية العميقة التي جمعتهما.

تامر حسني

إشادة الجمهور بتامر حسني

تعليقات المتابعين على منشورات طاهر رحيم جاءت مليئة بالإشادة بمواقف تامر حسني النبيلة، مؤكدين أنه مثال حقيقي للصديق الوفي والداعم في أوقات الشدة، حيث كانت مواقفه تجاه أسرة محمد رحيم حديث الجميع، مما أضاف لمسة إنسانية مميزة في هذا الموقف الحزين.

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