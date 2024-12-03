فيلم "الهنا اللي أنا فيه" يكشف مفاجأة الزواج الثاني في أول إعلاناته الرسمية

أطلقت شركة المنتجة الإعلان الرسمي لفيلم الكوميديا العائلية المنتظر "الهنا اللي أنا فيه"، والذي يجمع بين النجم كريم محمود عبد العزيز، ودينا الشربيني، وياسمين رئيس.

وأثار الإعلان الكثير من التساؤلات حول السر الغامض الذي دفع الزوجة إلى عرض الزواج الثاني على زوجها، ليبدأ الفيلم بمفاجآت غير متوقعة.

يرصد موقع الموجز تفاصيل البرومو الرسمي لفيلم "الهنا اللي أنا فيه ".

فيلم الهنا اللي أنا فيه

أحداث فيلم "الهنا اللي أنا فيه "في الإعلان الرسمي

في الإعلان، يبدأ كريم محمود عبد العزيز بدور أحمد، الذي يقدم نصائح عن الزواج والسعادة الزوجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما يعاني في حياته الشخصية.

تتطور الأحداث بشكل غير تقليدي عندما تطلب زوجته (التي تؤدي دورها ياسمين رئيس) الطلاق بسبب إهماله لها، لكن المفاجأة الكبرى تأتي عندما تطلب منه زوجته أن يتزوج من صديقتها فوزية (التي تجسد شخصيتها دينا الشربيني)، وتوافق الأخيرة على الفور.

فيلم الهنا اللي أنا فيه

شهر العسل المليء بالمفارقات

ومع بدء رحلة شهر العسل التي تجمع الشخصيات الثلاثة، تتوالى المفارقات الكوميدية التي تُبقي الجمهور على حافة مقاعدهم، بينما يتساءل الجميع عن الدافع الحقيقي وراء موافقة الزوجة على مشاركة زوجها مع صديقتها.

صناع فيلم "الهنا اللي أنا فيه"



فيلم" الهنا اللي أنا فيه" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، ويشارك في البطولة حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي. كما يبرز في الإعلان الرسمي النجم كريم محمود عبد العزيز، الذي يظهر محاطًا بدينا الشربيني وياسمين رئيس، حيث يجسد شخصية الدكتور أحمد، الذي يعرض نصائح في تطوير الشخصية والعلاقات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بينما يواجه تحديات غير متوقعة في حياته الزوجية.

فيلم "الهنا اللي أنا فيه" من إنتاج "نيوسنشري"، وحدوتة، وفيلم سكوير، وأوسكار فيلمز، وفيلمولوجي، وبداية فيلمز، مع توزيع داخلي لشركة "دولار فيلم" وتوزيع خارجي عبر "أورينت فيلمز".

كريم محمود عبد العزيز

موعد عرض فيلم "الهنا اللي أنا فيه"

من المقرر عرض فيلم "الهنا اللي أنا فيه "في دور السينما بدءًا من 18 ديسمبر المقبل، ليكون أحد الأعمال الكوميدية التي ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر.

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