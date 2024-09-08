كواليس فيلم "الهنا اللي أنا فيه" وموعد بدء التصوير بقيادة خالد مرعي

تعاقد الفنان كريم محمود عبد العزيز، خلال الأيام الماضية على عدد من الأعمال الفنية، أخرها فيلم " الهنا اللي أنا فيه "ويستعرض "الموجز" التفاصيل الأولي للعمل في السطور التالية، حيث أنه من المقرر بدء تصوير العمل خلال الأيام القادمة بعد الانتهاء من اختيار أبطال العمل وأماكن التصوير

كريم محمود عبد العزيز

ينتمي فيلم " الهنا اللي أنا فيه لنوعية الأفلام الكوميدية، وتعمل الشركة على قدمًا وساق لـ استكمال باقي فريق العمل، من تأليف أيمن بهجت قمر ن وإخراج خالد مرعي.

تفاصيل ممكلة الحرير لـ كريم عبد العزيز

والجدير بالذكرأن تعاقد الفنان كريم محمود عبد العزيز، على بطولة مسلسل جديد ،أطلق عليه صناعه اسم “ مملكة الحرير” وتشاركه البطولة الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، ومحود البزاوي ، سلوي عثمان ،أحمدغزي، العمل من إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه حول صراع الأشقاء ، ومكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه في أكتوبر المقبل.

آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز

شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز في بطولة فيلم “ أطلق عليه صناعه اسم ”بيت الروبي" العمل من بطولة كريم محمود عبد العزيز،ور اللبنانية، تارا عماد، الطفل معاذ جاد، والطفلة لوسيندا، مع ضيوف الشرف محمد عبدالرحمن، سارة عبدالرحمن، مصطفى أبو سريع، شريف دسوقي، طه دسوقي، والإعلامية منى الشاذلي، والفيلم من تأليف محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

البيت بيتي 2 لـ كريم محمود عبدالعزيز

ومن المعروف ان شارك الفنان الكوميدي كريم محمود عبد العزيز خلال الفترة الماضية بمسلسل أطلق عليه صناعه اسم "البيت بيتي" وشاركه البطولة الفنان مصطفي خاطر، وحقق نجاحا كبيرًا خاصة عبر صفحات السوشيال ميديا وقت عرضه.

كريم محمود عبد العزيز

تفاصيل قصة مسلسل “البيت بيتي 2”

مسلسل البيت بيتي تدور أحداثه في إطار رعب كوميدي ، ومكون من 10حلقات ، العمل من بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، سليمان عيد، سامي مغاوري، أحمد بدير، محمد عبدالعظيم، مي القاضي، وكريم مغاوري، والعمل من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إنتاج أمير شوقي، وإخراج خالد مرعي.

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