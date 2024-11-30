فيلم "الهنا اللي أنا فيه".. أبرز أفلام رأس السنة 2025

أفلام رأس السنة 2025 .. يشهد موسم أفلام رأس السنة 2025 منافسة قوية بين العديد من الأفلام الجديدة التي تتطلع لتحقيق إيرادات ضخمة، إذ تستقبل دور العرض السينمائي في مصر مجموعة من الأفلام التي تقرر طرحها بشكل مبكر، بداية من شهر ديسمبر المقبل، فيما تنتظر الأفلام الأخرى بداية العام الجديد 2025 للعرض.

ويرصد موقع الموجز، أبرز أفلام رأس السنة التي ستفتتح الموسم السينمائي لعام 2025 الجاري.

فيلم الحريفة 2

فيلم "الحريفة 2"

فيلم فيلم “الحريفة 2”سيكون الأول الذي يفتح موسم أفلام رأس السنة 2025، حيث يُعرض في 4 ديسمبر في مصر، ويُطرح في جميع الدول العربية في 5 ديسمبر، وفي 3 ديسمبر، ستقيم الشركة المنتجة عرضًا خاصًا للفيلم في مدينة السادس من أكتوبر، بحضور النجوم وصناع العمل، يدور الفيلم في إطار اجتماعي شبابي لايت، حيث يتابع قصة "ماجد" (نور النبوي) وأصدقائه الذين ينافسون في مسابقات كرة القدم، ويتابع التحديات والطموحات الجديدة التي يواجهونها، بما في ذلك تجربة ماجد للاحتراف الأوروبي في نادي سبورتنج براجا البرتغالي، يشارك في الفيلم عدد من النجوم منهم أحمد غزي، كزبرة، سليم الترك، بالإضافة إلى ضيوف شرف مثل آسر ياسين وأحمد فهمي، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.

فيلم "الهنا اللي أنا فيه"

فيلم "الهنا اللي أنا فيه" يُعرض في 18 ديسمبر، ويجمع بين الكوميديا والرومانسية في إطار اجتماعي، تدور أحداثه حول شخصية دكتور أحمد (كريم محمود عبد العزيز)، الذي يقدم نصائح لمتابعيه عن السعادة الزوجية رغم معاناته في حياته الشخصية، ليتفاجأ حين تعرض زوجته "ياسمين رئيس" على صديقتها "دينا الشربيني" الزواج منه. يشارك في البطولة أيضًا حاتم صلاح ومريم محمود الجندي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

فيلم “المستريحة”

فيلم "المستريحة"

يُعرض فيلم "المستريحة" أيضًا في 18 ديسمبر، وتلعب ليلى علوي فيه دور "شاهيناز"، وهي نصابة تسعى للحصول على قطعة ألماس، ويشاركها في مغامرتها بيومي فؤاد، الذي يؤدي دور الشخص الذي يتصدى لها، يجمع الفيلم بين الكوميديا والصراع الاجتماعي، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، مصطفى غريب، وعمرو وهبة، وهو من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور ومن إخراج عمرو صلاح.

فيلم "بضع ساعات في يوم ما"



يُطرح فيلم "بضع ساعات في يوم ما" في 26 ديسمبر، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب محمد صادق، تدور أحداث الفيلم حول عدة قصص رومانسية تنشأ عبر الإنترنت بين مجموعة من الشباب خلال بضع ساعات في يوم واحد، يشارك في البطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، وأحمد السعدني، وهو من تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن.

فيلم “روكي الغلابة”

فيلم "روكي الغلابة" يُعرض أيضًا خلال موسم رأس السنة 2025، ويعد أول تجربة درامية كوميدية أكشن للفنانة دنيا سمير غانم، تجسد في الفيلم شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وتعمل كحارس شخصي لمحمد ممدوح، الفيلم يطرح العديد من المواقف الكوميدية التي تجمع بين الشخصية الرئيسية ومحمد ممدوح، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، ويشارك فيه أيضًا بيومي فؤاد ومحمد ثروت.

اقرأ أيضاً

تعرف على صناع فيلم "الهنا اللي أنا فيه" للنجم كريم محمود عبدالعزيز

قبل "الهنا اللي أنا فيه".. أعمال فنية جمعت دينا الشربيني وياسمين رئيس