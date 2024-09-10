قبل "الهنا اللي أنا فيه".. أعمال فنية جمعت دينا الشربيني وياسمين رئيس

تشارك الفنانة دينا الشربيني والفنانة ياسمين رئيس، حالياً في فيلم الهنا اللي أنا فيه، وهما من أبرز نجمات الفن في مصر،وتجمعهما علاقة صداقة قوية ومعروفة تمتد لسنوات، قدموا خلالها أعمال فنية مميزة.

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز الأعمال الفنية التي شهدت تعاون الفنانة دينا الشربيني والفنانة ياسمين رئيس.

دينا الشربيني وياسمين رئيس

أعمال دينا الشربيني وياسمين رئيس

تعاونت دينا الشربيني وياسمين رئيس على مر السنوات في العديد من الأعمال الفنية المتميزة، حيث جمعت بينهما الشاشة في ستة أعمال قبل "الهنا اللي أنا فيه"، آخرها كان مسلسل "كامل العدد +1"، الذي نافست به دينا الشربيني في موسم دراما رمضان الماضي 2024، وظهرت فيه ياسمين رئيس كضيفة شرف في الحلقة الأخيرة،المسلسل دار في إطار اجتماعي لايت، بمشاركة نجوم مثل شريف سلامة، إسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد كمال، تميم عبده، جيهان الشماشرجي، وهو من تأليف رنا أبو الريش، يسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي.

مسرحية "أحفاد ريا وسكينة"

لم يكن "كامل العدد +1" هو العمل الوحيد الذي جمع بين النجماتين؛ فقد اشتركتا معًا في مسرحية "أحفاد ريا وسكينة"، التي عُرضت في موسم الرياض الترفيهي عام 2022، وكانت بطولة بيومي فؤاد، أوس أوس، حسن عبد الفتاح، لبنى ونس، علاء زينهم، وكانت من تأليف مصطفى حسني، إخراج سامح بسيوني.

فيلم "هيبتا"



كما تعاونتا في الفيلم الرومانسي الشهير "هيبتا" عام 2016، وكان بطولة ماجد الكدواني، عمرو يوسف، أحمد داود، أحمد مالك، ومن تأليف محمد صادق، ووائل حمدي، إخراج هادي الباجوري.

دينا الشربيني وياسمين رئيس

مسلسل “موجة حارة”



وتعاونا أيضًا في مسلسل "موجة حارة" عام 2013، وكان من بطولة إياد نصار، رانيا يوسف، درة، وآخرون من النجوم، وكان مأخوذ عن رواية أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج محمد ياسين.



واشتركا أيضًا في مسلسل "طرف تالت" الذي عرض في 2012، وكان بطولة أمير كرارة، عمرو يوسف، محمود عبد المغني، هنا شيحة، أمينة خليل، وآخرون من النجوم، ومن تأليف هشام هلال، مصطفى حمدي، إخراج محمد بكير.



وكان أول تعاون بينهما في مسلسل "عرض خاص" عام 2010، الذي كان بداية لمسيرة فنية مشتركة مليئة بالنجاح ،وكان بطولة كريم فهمي، عزت أبو عوف، آسر ياسين، هند صبري، أحمد الفيشاوي.

فيلم الهنا اللي أنا فيه، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويأتي الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج زيد كردي وأحمد بدوي وجابي خوري.

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