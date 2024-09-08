تعرف على صناع فيلم "الهنا اللي أنا فيه" للنجم كريم محمود عبدالعزيز

تعاقد الفنان كريم محمود عبدالعزيز على بطولة فيلم جديد يحمل عنوان "الهنا اللي أنا فيه"، والذي كتبه المؤلف أيمن بهجت قمر.

يُعد هذا الفيلم من الأفلام الاجتماعية الكوميدية، ويشارك في بطولته دينا الشربيني وياسمين رئيس، ومن المتوقع بدء التصوير قريبًا، يرصد “ الموجز” كافة التفاصيل حول الفيلم في السياق التالي

كريم محمود عبد العزيز

تفاصيل فيلم "الهنا اللي أنا فيه"

فيلم "الهنا اللي أنا فيه" من بطولة كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس، ويعد من الأعمال التي تجمع بين الكوميديا والقضايا الاجتماعية.

يجري التعاقد مع باقي أبطال الفيلم في الفترة الحالية، كما أنه سيشهد مشاركة عدد من ضيوف الشرف، مما يزيد من حماس الجمهور لمفاجآت الفيلم.

الفيلم من إخراج خالد مرعي، ويشارك في إنتاجه زيد كردي، أحمد بدوي، وجابي خوري.

يتميز النص بتوقيع الكاتب الشهير أيمن بهجت قمر، الذي سبق وقدم العديد من الأعمال الناجحة.

دينا الشربيني وأعمالها القادمة

في سياق آخر، ترتبط دينا الشربيني بأكثر من مشروع فني جديد، منها فيلم "درويش" الذي يشاركها في بطولته الفنان عمرو يوسف.

تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي يعود إلى فترة الأربعينيات، ويتميز بإنتاج ضخم بتمويل من هيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، الفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

دينا الشربيني

نجاحات دينا الشربيني الأخيرة

حققت دينا الشربيني نجاحات لافتة في الفترة الماضية، منها فيلم "شقو" الذي جمعها أيضًا بعمرو يوسف، وحقق إيرادات تقارب 80 مليون جنيه عند عرضه في عيد الفطر الماضي.

الفيلم كان ينتمي إلى فئة الأكشن التشويقي، وكان من بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين مثل محمد ممدوح، أمينة خليل، عباس أبو الحسن، ووليد فواز، وتأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

ياسمين رئيس ومشاريعها الفنية

من جهة أخرى، تواصل ياسمين رئيس تصوير مسلسلها الجديد "رقم سري"، وهو الجزء الثاني من مسلسل "صوت وصورة".

يتناول المسلسل قضايا الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مجالات مثل البنوك وعمليات الاحتيال الإلكتروني.

المسلسل يتكون من 30 حلقة، ويشارك في بطولته صدقي صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، رامي الطمباري، ومروة عيد، العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبدالتواب.

ياسمين رئيس

كما تشارك ياسمين رئيس في مسلسل "جودر 2" مع الفنان ياسر جلال بعد نجاح الجزء الأول، المقرر عرضه في رمضان 2025، إلى جانب فيلم "الفستان الأبيض" الذي تنتظر تحديد موعد عرضه.

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