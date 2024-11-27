قائمة الأفلام الكوميدية المصرية الجديدة لعام 2024.. أبرزهم الهنا اللي أنا فيه

تشهد السينما المصرية لعام 2024 تنوعًا لافتًا في الأعمال الكوميدية التي تجمع بين النجوم الكبار وقصص مبتكرة تخاطب مختلف الفئات العمرية، وتستعد دور العرض السينمائي لطرح الأفلام الكوميدية جديدة في الأيام المقبلة.

في هذا التقرير يستعرض الموجز، أبرز هذه الأفلام الكوميدية المنتظرة في دور السينما في ديسمبر المقبل.

الهنا اللي أنا فيه كوميديا اجتماعية تبرز تحديات العالم الرقمي

من أبرز الأفلام الكوميدية المنتظرة فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، الذي يجمع بين كريم محمود عبد العزيز، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، وحاتم صلاح.

فيلم الهنا اللي أنا فيه

تدور أحداث فيلم الهنا اللي أنا فيه"حول شخصية "أحمد"، التي يلعبها كريم محمود عبد العزيز، وهو بلوجر مشهور يهمل حياته الشخصية بسبب انشغاله بمواقع التواصل الاجتماعي. تتآمر زوجته (ياسمين رئيس) مع صديقتها (دينا الشربيني) لتلقينه درسًا من خلال زواج وهمي يكشف زيف أولوياته.

فيلم "الهنا اللي أنا فيه" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، ويُتوقع أن يحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا بفضل موضوعه العصري.

فيلم المستريحة كوميديا الجريمة بطولة ليلى علوي

فيلم "المستريحة" الذي ينطلق في 18 ديسمبر المقبل، يقدم قصة كوميدية شيقة ببطولة ليلى علوي التي تجسد شخصية "شاهيناز"، نصابة محترفة تسعى للحصول على قطعة ألماس بمساعدة أبنائها، وتدخل في صراعات مع بيومي فؤاد.

يشاركها البطولة نخبة من النجوم، منهم عمرو عبد الجليل، مصطفى غريب، ومحمد رضوان، الفيلم من إخراج عمرو صلاح وتأليف مجموعة متميزة من الكتّاب، وهو عمل يجمع بين الكوميديا والتشويق.

فيلم المستريحة

فيلم مين يصدق كوميديا شبابية بروح عصرية

فيلم "مين يصدق" يعرض حاليًا في دور السينما، وهو تجربة إخراجية أولى لزينة عبد الباقي، ويحكي الفيلم قصة "نادين"، التي تعاني من تجاهل والديها فتقع في حب شاب محتال يُدعى "باسم".

تنخرط معه في سلسلة من عمليات النصب التي تعرض حبهما ومصيرهما للخطر.

يضم العمل شريف منير، أشرف عبد الباقي، نادين، ويوسف عمر.

حظي الفيلم بإشادات كبيرة خلال عرضه الأول في مهرجان القاهرة السينمائي، مما يعكس جودته الفنية.

فيلم مين يصدق

من ناحية أخرى، نستعرض أبرز الأفلام الكوميدية التي يتم عرضها حاليا في دور العرض السينمائي.

ولاد رزق 3 - القاضية

ضمن موسم أفلام عيد الأضحى لعام 2024، جاء فيلم "ولاد رزق 3" تحت شعار "القاضية"، مستكملاً مغامرات الأشقاء الأربعة الذين يواجهون أزمة جديدة تستدعي اتحادهم، والفيلم كوميدي أكشن.

يضم الفيلم كوكبة من النجوم، منهم أحمد عز، نسرين أمين، آسر ياسين، وعمرو يوسف، إلى جانب ظهور الملاكم البريطاني تايسون فيوري.

العمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج شريف عرفة، ويتميز بإنتاج ضخم يتوقع أن يحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

فيلم ولاد رزق

"عصابة الماكس"كوميديا الجريمة بأسلوب جديد



يعرض فيلم "عصابة الماكس" في دور العرض السينمائي الذي يقدم مزيجًا من الكوميديا والجريمة من خلال شخصية رئيس العصابة الذي يجد نفسه مضطرًا لتكوين فريق من الأفراد لتنفيذ عملية كبرى.

مع تطور الأحداث، يصبح الفريق سببًا في تعقيد الأمور. الفيلم يضم أحمد فهمي، روبي، لبلبة، وأوس أوس، مع ظهور مميز لأحمد السقا وكريم فهمي كضيوف شرف، الفيلم من إخراج حسام سليمان.

"اللعب مع العيال" كوميديا تعليمية برؤية مختلفة

فيلم "اللعب مع العيال" بطولة محمد عادل إمام يقدم مزيجًا من الكوميديا والمغامرة، تدور القصة حول مدرس ينتقل إلى منطقة نائية، حيث يصطدم بتقاليد أهلها، مما يجعله يواجه مواقف طريفة ومشكلات متعددة.

يشارك الفيلم نخبة من النجوم، منهم ويزو، باسم سمرة، وأسماء جلال، وهو من إخراج حمدي إمام.



فيلم اللعب مع العيال



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