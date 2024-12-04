نور عامر منيب: قررت أرتدي الحجاب وبريئة من أي حد محتفظ بفيديوهاتي

اعلنت نور عامر نجلة الفنان عامر منيب عن رغبتها في ارتداء الحجاب واعتزال الفن، جاء ذلك من خلال منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت نور" قررت ارتدي الحجاب وهمسح كل فديوهات على الفيس بوك وعلي الأنستجرام، وعلى التيك توك ، وهبدأ انزل شوية أدعية على صفحتى وهنشر رسائل دينية إن شاء الله تعالى".

وتابعت "أي شخص له أي فديوهات ليا محتفظ بيها أنا بريئة منها وربنا يهدي الجميع انا فى طريقي لقرب ربنا".

منشور نور عامر منيب





أزمة شقيقتها مع مصطفى كامل

اعلنت مريم منيب نجلة الفنان عامر منيب في تصريح سابق للموجز ان الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقيه قرر شطبها من النقابه بعد علمه من اشخاص مقربين له أن مريم تثير السخرية منه وتتهكم عليه عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعقد مصطفى كامل مؤتمر صحفي ليبين فيه ان الامر ليس شخصي ولكنها تهكمت عليه بصفته نقيب للمهن الموسيقيه الامر الذي دفعه الى شطبها من النقابه.

مصطفى كامل يثير الجدل من جديد

وفي سياق آخر، قرر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية شطب الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد زلة لسان وقعت فيها شيرين أثناء إحياء حفلها الأخير بالكويت.

حيث طالبت شيرين قراءة الفاتحة للملحن محمد رحيم قائلة " أقروا الفاتحة على روح محمد رحيم خلونا ناخد سيئة جارية ..يالهوي اتلغبطت".

وأوضح مصطفى كامل أنه شاهد الفيديو لحسم الجدل المثار بعد شطبها، ولم يرى فيه أي نوع من العفوية ولكن مقصود بهدف ما مما أدى إلى اتخاذ القرار بوقف شيرين عبد الوهاب وشطبها من نقابة المهن الموسيقية.

عامر منيب



ولد في حي الدقي بالجيزة في يوم 2 سبتمبر عام 1963 لعائلة فنية، حيث أن جدته هي الفنانة الراحلة ماري منيب. انتقل عامر منيب إلى منزل جدته بشبرا مع شقيقه الأكبر (جمال) وشقيقتيه الصغريان (أميرة) و(أمينة). اعتاد عامر الذهاب مع جدته إلى مسرح نجيب الريحاني لمشاهدة أعمالها وأعمال زملائها من الفنانين، وكان مولعاً بالمسرح والتمثيل رغم عشقه الشديد للغناء. توفيت جدته عندما كان في السادسة من عمره، وذلك عام 1969 فنعاه زملائها في مجال الفن وعاد إلى حضن والده. كان من الطلبة المتفوقين دراسياً في صفه. تخرج في كلية التجارة بجامعة عين شمس عام 1985 بعد حصوله على البكالوريوس بتقدير جيد جداً وأصبح معيداً بجامعته، وكان يقضي أوقات الفراغ بالغناء لمشاهير الطرب مثل عبد الحليم حافظ.

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