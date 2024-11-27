مريم عامر منيب: مصطفى كامل مرفوض من كل الناس بسبب تعاليه

نشرت الفنانة مريم عامر منيب فيديو مسجل للفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية أثناء تقديمه واحب العزاء في الفنان الراحل عادل الفار والذي وافته المنية 21 نوفمبر الجاري عن عمر ناهز 63 عاما بعد صراع مع المرض.

واحتوى الفيديو على قدوم أحد الأشخاص لتحية الفنان مصطفى كامل وتقبيله ورفص الأخر التحية بهذا الشكل.

ودونت أعلى الفيديو عبارة " الحمدلله مكنش رأي انا بس اهو جموع الشعب رافض مصطفي كامل ورافض تكبره وتعاليه على الناس".



بديلة الخلاف بين مريم منيب ومصطفى كامل

بدأ الخلاف بين الفنانة مريم عامر منيب والفنان مصطفى كامل بعد شطب مصطفى كامل سالفة الذكر وذلك بعد علمه بأنها تتهكم عليه عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وفي سياق متصل، عقد الفنان مصطفى كامل مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر مشيرًا أن قرار شطبها ليس من سلطته بل من سلطة اللجنة العامة للنقابة.



ومن الجدير بالذكر أن مريم عامر منيب كانت قدم أعلنت على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه اللجنة العامة قد رفضت قرار مصطفى كامل وأصدرت قرارا بتعيينها كمشرفة بالنقابة.

كيف بدأ عامر منيب حياته الفنية

ويرصد لكم الموجز بداية المشوار الفني للفنان عامر منيب ، في شهر رمضان عام 1987 جاءته تذكرة وأوراق عقد سفر إلى أستراليا للحصول على الدكتوراه والعمل في إحدى الجامعات هناك، وأثناء تناول السحور مع أصدقائه بأحد الفنادق ليودعهم قبل السفر تصادف وجود كبار الفنانين في هذه السهرة وفي نفس الفندق وهم: محمود ياسين وزوجته شهيرة ونور الشريف وزوجته بوسي بالإضافة إلى الفنان فاروق الفيشاوي والموسيقار حلمي بكر.

وقد ألحَّ عليه زملاؤه للغناء، فقام عامر بأداء أغنية (الفن) لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وفوجئ جميع الحضور بصوت عامر وأظهروا إعجابهم الشديد جداً به وفي مقدمتهم الفنانين المذكورين وقاموا بدعوته للجلوس معهم وكانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لهم جميعا حينما اكتشفوا أنه حفيد الفنانة الكبيرة ماري منيب. وأخذه الموسيقار حلمي بكر على حدة وشجِعه بشدة وطالبه بضرورة البقاء في مصر وعدم السفر لكون هناك مستقبل كبير ينتظره بشرط أن يثقل موهبته بالدراسة.

وبالفعل قام عامر عقب عودته للمنزل بتمزيق تذكرة السفر، وفي اليوم التالي خضع بشكل كامل لدروس الأستاذ عاطف عبد الحميد (أستاذ الموسيقى الشهير لآلة العود وعميد كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان)

وتعلم عامر على يديه المقامات الموسيقية وحصص سولفيج الصوت وقام بإحضار أستاذ آخر متخصص تعلم على يدية أصول وقواعد العزف على آلة العود. ثم قرر عامر تعلم فنون العزف على آلة البيانو،

وبعد اجتيازه هذه الدروس قام بتكوين فرقة موسيقية صغيرة انتقل بالغناء بها في الفنادق الكبرى. ولم يكن له أغاني خاصة به بل كان يقدم أشهر وأجمل أغاني عبد الحليم حافظ وحقق بها شهرة جيدة.

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