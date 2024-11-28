عامر القلوب.. عمل فني يعيد عامر منيب من جديد.. ما القصة؟

لم يحظى جمهور الفنان عامر منيب بالتشبع من أعماله الفنية المميزة، بعد وفاته في سن صغير، ولكن يعود الفنان عامر منيب ليطل على جمهوره مرة أخرى بمسلسل"عامر القلوب"، حيث أعلنت الفنانة مريم عامر منيب نجلة الراحل عامر منيب عن عمل فني جديد يحمل اسم عامر القلوب يجسد السيرة الذاتية للفنان القدير عامر منيب ويرصد لكم الموجز تفاصيل العمل



و أكدت مريم أن مسلسل عامر القلوب يجسد شخصية الراحل من بداية حياته وحتى وفاته ويجسد شخصية عامر منيب نجل شقيقه خالد جمال منيب لافتة إلى الشبه الكبير بينهما من حيث الملامح وطبقة الصوت.

وأضافت أن المسلسل يحمل مفاجآت عديدة وذلك من خلال ظهور خاص لشخصية ماري منيب جدة الفنان عامر منيب مما يضيف بعد تاريخي مميز للمسلسل.



وفي سياق آخر، روجت الفنانة مريم عامر منيب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " لأغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم "راحل ليه".

عامر منيب

ونشرت فيديو لها مع والدها من خلال خاصية الذكاء الاصطناعي ومن المقرر أن تحمل الأغنية رسالة إلى والدها.

خلاف مريم عامر منيب ومصطفى كامل

ومن الجدير بالذكر أنه نشب خلافا بين نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل والفنانة مريم عامر منيب.

بعد أن وصل الفنان مصطفى كامل أنباء عن تهكم وسخرية مريم منيب عليه بأنه لا يصلح أن يكون نقيبًا للموسيقين.

وعلى إثر ذلك قرر مصطفى كامل شطبها من النقابة ومن هنا بدأت الخلافات بينهما.

وأعلنت مريم منيب أن اللجنة العامة لنقابة المهن الموسيقية لم تصدق على قرارا شطبها من النقابة كما أشارت إلى أن اللجنة العامة قررت تعيينها كمشرفة بالنقابة.

وقرر الفنان مصطفى كامل عقد مؤتمر صحافي ليوضح فيه تفاصيل الخلاف بينهما مؤكدًا أن ليس لديه صلاحية أن يشطب مريم عامر منيب وأن هذا القرار في يد اللجنة العليا للنقابة.

وأضاف خلاء حديثه أن لن يسمح بالتهكم أو السخرية من نقيب المهن الموسيقية في إشاره منه أنه ليس مستاء من الإساءة لشخصه هو ولكنه مستاء من التهكم عليه باعتبار واجهه لنقابة عريقة مثل نقابة المهن الموسيقية ليس إلا.

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