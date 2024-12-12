بعد نجاح رقم سري حقيقة وجود جزء ثالث من مسلسل صوت وصورة

حقق مسلسل رقم سري وهو الجزء الثاني من مسلسل "صوت وصورة" والذي يستكمل دور الفنانة حنان مطاوع، نجاحاً كبيراً وتصدر التريند منذ عرض أولي حلقاته، وزادت التساؤلات حول إمكانية إنتاج جزء ثالث لمسلسل "صوت وصورة"، ويكشف موقع الموجز الحقيقة.

حقيقة وجود جزء ثالث من رقم سري

تحدث الكاتب محمد سليمان عبدالمالك في أحد اللقاءات التلفزيونية عن حقيقة وجود جزء ثالث من مسلسل رقم سري قائلاً: نفي وجود جزء ثالث من مسلسل رقم سري، على الأقل في ذلك الوقت لأنه يريد الحفاظ على نجاح الأجزاء الماضية، وأنه يتخوف من الأجزاء.

مسلسل رقم سري

وأضاف: مسلسل رقم سري كان تحديا لي، بعد نجاح الجزء الأول "صوت وصورة" والتحدي الصحيح كان في البداية وازاي نرسم الشخصيات صح ونحطها في مكانها المظبوط.

أبطال مسلسل رقم سري

رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، ويعتمد العمل على دراما التشويق والإثارة والألغاز.

مسلسل رقم سري

قصة المسلسل

مسلسل رقم سرى يدور حول "ندى عشماوى" فتاة فى منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك فى سنها وهى غير محبوبة فى عملها، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات فى موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

اقرأ أيضاً

تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 24 .. ظهور سلاح جريمة قتل ندى

موعد عرض مسلسل رقم سري الحلقة 24 .. تعرف على التفاصيل

أشجي خالد: أتمنى دور ليلى في رقم سري يكون نقطة إنطلاقة لي