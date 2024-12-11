تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 24 .. ظهور سلاح جريمة قتل ندى

في الحلقة 24 من مسلسل رقم سري، تشابكت الأحداث وتصاعدت المواجهات بين الشخصيات، حيث سعت ميرنا لإثبات براءتها أمام خالد، بينما حاول مجدي التلاعب بالمواقف لصالحه، كما كشفت الحلقة عن صراعات خفية ومخططات معقدة، وانتهت بالوصول لدليل جديد في قضية قتل ندى عشماوي.

تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 24

ويرصد موقع الموجز، تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 24، دارت أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 24 حول حديث ميرنا رانيا منصور مع خالد محمد سليمان وطلبت مقابلته في موضوع مهم.



كما تحدث مجدي محمد عبده مع باسم وأخبره أنه يتحدث عنه دائما بأنه مجتهد وطلب منه أن يخبر الإدارة لكي يتم تعينه نائبا مدير وسأله عن سبب القبض عليه عما إذا كان بسبب ندى فانفعل عليه وطلب منه أن يعود لمكتبه فأخبره أن الحقيقة سوف تظهر.

مسلسل رقم سري

حديث باسم مع لقاء ياسمين رئيس وطلب منها أن تعتني بنفسها من مجدي وميرنا لأنهم خطر عليها ثم تحدث معها عن سبب تواجد خالد معها فأخبرته أنه كان لطيف معها وسألت باسم عما إذا لجأ لها شخص في سر مهم تبلغ عنه أم لا فطلب منها أن تحكي له ما حدث لكي يفيدها .

ميرنا تورط خالد في الحلقة 24 من مسلسل رقم سري



ذهبت ميرنا لخالد وأخبرته أنها جاءت لتخبره أنها بريئه وسألته عما إذا كان مقتنع بكلامها فسألها عما حدث فأخبرته أنه تلاعب في حسابات العملاء، فأخبرها أنه كان يتسلى بها في إطار العمل وانفعل عليها وأخبرها أنها اختارت وقت سيء للحديث معه وطلب منها أن تعود لعملها، ثم ترك المكتب لها ووجدت أمامها مفتاح سيارته فأخذته لتدبر له مكيدة.

حديث مجدي مع أميرة وسألها عما إذا كانت تريد أن تعلم سبب القبض عليهم لكنها أخبرته أنها لا تريد أن تعلم شيئا فأخبرها أن هناك من يحميهم وسألها عن سبب سكوتها لأنه مريب وأخبرته أنها لم تبلغ عنهم.

ابطالل مسلسل رقم سري

الحلقة 24 من مسلسل رقم سري

حديث لقاء ياسمين رئيس مع أميرة عن سبب تواجد رياض في البنك فأخبرتها أنه جاء للحديث مع مجدي وبعد ذلك أخذه مجدي لمكتبه لعمل إجراءات لا أساس لها من الصحة وطلبت منها أن تتصل بها إذا علمت سبب تواجد رياض.

حديث مجدي مع ميرنا وأخبرها أنها فشلت في أن تكسب خالد في صفها فانفعلت عليه وطلبت منه ألا يلازمها باستمرار وطلب منها ألا تخبره بالحقيقة لأنه لن يشترك معهم في تلك المصلحة.



حديث لقاء مع لطفي وأخبرته أنه اعترف لها قبل وفاة ندى أنه التقى بها، وأخبرته لقاء أنه ممكن أن يكون جاء وقت انقطاع الكهرباء واختفى اثناء عودتها وأخبرها أنه سوف يبلغ الشرطة عن تلك المعلومة، فطلب منها أن تفعل ما يرضي ضميرها.

ابطال رقم سري

حديث ميرنا مع كمال زين باسل الزارو وسألته عن سبب طلبه لمقابلتها فأخبرها أنه يريد التعرف عليها بشكل أكبر وطلب منها أن يعرف تفاصيل أكثر عن سبب القبض عليها هي ومجدي فسألته عن سبب عدم معرفته من ماجدة فأخبرها أنها لن تخبره بالحقيقة، وأنه أراد أن يعلم سبب القبض عليهم عما إذا كان بسبب اختلاس أمواله لكنها أخبرته أنهم ليس له علاقة بأمواله .

حديث ماجدة مع عمرو أنيس وسألته عما إذا كان هو المسؤل عن الإبلاغ عن مجدي وميرنا فأخبرها أنه في مصلحته أن يظلوا بعاد عن دائرة الشبهات وأخبرها أن الموضوع في يد رياض عشماوي وطلبت منه نسبتها في حساب ندى الموجود خارج البلاد .

حديث لطفي مع حسين وشرح له ما قاله مع خالد وأخبره أنه سيذهب إليه للحديث معه وطلب منه أن يتواصل معه إذا توصل لشيء جديد.

احداث مسلسل رقم سري

ماجدة علوان تحذر وافي في مسلسل رقم سري الحلقة 24



زيارة ماجدة علوان لوافي وكانت برفقة رجالها وسألته عن عدم اتعاظه من ضربهم لهم فحذرته بسبب تدخله في عملها وطلبت منه أنه يأخذ باله من نفسه فأخبره أن لطفي يستحق أن يقف بجانبه.

حديث لقاء مع والدها وأخبرها أن أسامة قبض عليه بسبب ندى فأخبرته أنه قبض عليه بسبب تهجمه على لطفي في مكتبه فسألها عما إذا كان لديها سبب آخر فأخبرته أنها لديها سبب وأخبرت لطفي وتنتظر ماذا سيفعل وطلب منها أن تتوقف عن التفكير وتخلد للنوم.

تفاصيل مسلسل رقم سري

خالد يكشف سبب لقاءه بندى.. تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 24



حديث خالد مع حسين واستغرب من إبلاغ لقاء عنه فأخبرته أنه لم تبلغ عنه واعترف أنه قابل ندى في ليلة ما قبل الحفلة وسأله عن عدم اعترافه بذلك في التحقيقات فأخبره أنه لم يرغب في وضع نفسه في دائرة الشبهات وأخبره أنه قابلها لأنه اشتاق إليها، وقد ذهب إليها لتحذيرها من تردد اسمها في مكاتب وكواليس مقفولة ولا يعرف إذا كان السبب إيجابي أو سلبي وقد التقى بها لتحذيرها مما يدور حولها، ووقتها استغربت من كلامه لأنها كانت تتوقع أن يشمت فيها إذا وقعت في مشكلة تخص عملها ثم دعته على الحفلة السنوية التي تقيمها كل عام لكنه اعتذر لها عن عدم مقدرته على التواجد في الحفل، وأخبر حسين أنه لم يذهب للحفل وأخبره أنه تلقى بلاغا في الصباح يفيد بتواجده في الحفلة يومها وأنه من قتلها وطلب منه تفتيش سيارته وبالفعل ذهب معه ووجد سلاح الجريمة التي خبطت به ندى على رأسها يوم الجريمة واختتمت الحلقة على ذلك.

موعد عرض مسلسل رقم سري

ويعرض مسلسل رقم سري الحلقة 25 الليلة على منصة Watch it في تمام الساعة السابعة مساءً، بينما تعرض يوم السبت المقبل على قنوات DMC، وتعرض قناة DMC الليلة الحلقة 24.

أبطال مسلسل رقم سري



مسلسل رقم سري، بطولة نخبة مميزة من النجوم وهم ياسمين رئيس، عمرو وهبة، أحمد الشامي، محمد سليمان، صدقي صخر، أحمد الرافعي، كريم محجوب، ناردين فرج، رانيا منصور، رضوى جودة، عزت زين، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد عبد التواب.

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