تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 23.. إخلاء سبيل ميرنا ومجدي

شهدت الحلقة 23 من مسلسل رقم سري، الكثير من المفاجآت والتطورات المهمة، فقد بدأت بتورط أسامة في قضية الشروع في القتل وكشفه عن معاناته النفسية بعد فصله من عمله، ومع تتصاعد التحقيقات، يتم الإفراج عن ميرنا ومجدي بعد ضعف الأدلة ضدهم.

ويستمر الصراع بين الشخصيات من مسلسل رقم سري، لتوضيح الحقائق والوصول لقاتل ندى، وهذا يجعل المشاهدين في حالة ترقب لما سيحدث في الحلقات المقبلة.

تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 23

ويرصد موقع الموجز تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 23، دارت أحداث مسلسل رقم سري الحلقة 23 حول عدم تصويب الرصاصة التي أطلقها أسامة تجاه أحد، وقبضت الشرطة عليه بتهمة التعدي والشروع في قتل واعترف وافي عمرو وهبة لشريف مصطفى عمر أنه من الممكن أن يكون هو قاتل ندى عشماوي بعدما حاول قتلهم .

مسلسل رقم سري

حديث ماجدة علوان ناردين فرج مع ميرنا رانيا منصور بعدما نجحت في إخراجهم من الحبس لأن الأدلة ضدهم كانت ضعيفة، وأخبرت مجدي محمد عبده أنه لم يكن يصح أن يأتي باسم عمرو أنيس أحمد الرافعي في التحقيقات وأخبرتهم أنه زبون مهم عندها وإذا أرسلوا إليه للتحقيق معه فسوف تدافع عنه وطلبت منهم التواصل معهم إذا شعروا بأي شيء مريب في البنك.



حديث مجدي مع ميرنا وأخبرها أنها ستدفع أتعاب ماجدة علوان لأنها من طلبتها، حديث عمرو أنيس مع

رياض كريم محجوب الذي سأله عما إذا كان يعلم شيئاً عن حساب شقيقته الموجود خارج مصر، فأخبره أنها كانت مديرة شبكة اختلاس لأموال العملاء في البنك فانفعل عليه وأخبره أن شقيقته لم تكن حرامية، وأخبره أنه لا أحد يريد أن يضر بسمعتها وأخبره أن مصدر معلوماته اثنين داخل البنك لكن أفرج عنهم لعدم كفاية الأدلة ضدهم وطلب منه سرعة التحرك.

حديث ماجدة مع هند وعاتبتها على تغيير شهادتها فأخبرتها أنها لم تسحب البلاغ بمفردها فأخبرتها أنها تعلم ذلك وأن وافي قد أنفق أموالا كثيرة لإنقاذ لطفي، فطلبت منها أن تعتني بنفسها لكنها أخبرتها أنها سوف تذهب للطفي لكي يدافع عنه.

ابطال مسلسل رقم سري

الشكوك تدور حول أسامة في الحلقة 23 من مسلسل رقم سري

حديث حسين رامي الطمباري مع أسامة الذي اعترف أنه لم يقتل ندى وأنه تواجد في الحفلة بالخطأ ولاحظ حسين ارتباكه فسأله عما إذا كان يتعالج من شئ ما فأخبره أنه يعاني من اكتئاب نتيجة ما حدث له من فصله تعسفيا وأنه تناول بعض الأدوية لكنه أمتنع عنها بعد ذلك بسبب غلاء أسعارها وعدم تمكنه من شراءها، وأخبره أنه سيظل في الحبس لحين عرضه على أخصائي نفسي.

حديث لطفي مع لقاء ياسمين رئيس فأخبرها بما حدث من أسامة وأنه فعل ذلك لكي يدافع عنه لكنه لن يدافع عنه، وأخبرته أن ميرنا ومجدي قبض عليهم بسبب قضية ندى.

ذهاب ميرنا ومجدي للبنك لكن ميرنا كانت قلقة من نظرات زملائها بسبب القبض عليها لكن مجدي شرح لها كيفية التعامل مع الموقف، سألهم باسم أحمد الشامي عن كيفية خروجهم من البنك لكنه أخبره أن هذا حدث نتيجة سوء تفاهم .

اجتمع مدير البنك بميرنا ومجدي وسأله عن سبب القبض عليهم فأخبره مجدي أنه كان هناك اشتباه في تلاعبهم بأموال العملاء، وتم الإفراج عنهم بعدما أتضح أنهم ليس لهم علاقة بذلك البلاغ.

ابطال رقم سري

مفاجأة مدوية الحلقة 23 من مسلسل رقم سري

حديث عمرو أنيس مع لطفي وأخبره أنه جاء إليه في صفقة مضمونة أرباحه فيها مليون في المئة فأخبره أنه دخل مشروع مع اثنين من البنك ورياض شقيق ندى فرفض عرضه بسبب أن النشاط ليس شرعي وقام بطرده من مكتبه لكنه رفض حتى لا يخسر نفسه، وأخبره أن كمال زين باسل الزارو عرض عليه أن يتخلى عن مبادئه مقابل عدم حبسه لكنه رفض ثم جعله يرى المبلغ الذي سيكون نسبته من الأرباح وطلب منه التفكير في ذلك الأمر.

حديث خالد محمد سليمان مع لقاء ياسمين رئيس وأخبرها أنه يمر باكتئاب نتيجة موت ندى وأنه كان يتابعها من الزملاء في العمل وأنه قابلها قبل الحفلة بيوم وسألته لقاء عما إذا كان قد تواجد في الحفل ولم يراه أحد لكنه رفض الإجابة عليها.

احداث مسلسل رقم سري

حديث حسين مع لطفي وأخبره أنه قوي وأنه سيتجاوز محنة حبسه ثم أخبره بما قاله له عمرو أنيس، ثم ذهب رياض للقاء مجدي وأخبره أنه جاء إليه بخصوص عمرو أنيس وأخبره أنه جاء إليه ليعرف حقيقة ما قاله له عمرو أنيس لكنه رفض التحدث معه في البنك وأعطاه رقم هاتفه وطلب منه أن يذهب معه لمكتبه حتى لايشك المدير فيهم.

أحداث الحلقة 23 من مسلسل رقم سري

واختتمت الحلقة بزيارة لطفي عبود لماجدة علوان وسألها عن عدم اتعاظها من السابق، وأخبرته أن لقاء جاءت إليها لكي تكون محاميتها وقت حبسه، وهددها بأنه سوف يأذيها ويسجنها بعدما تسببت في حبسه.

أبطال مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري، من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد عبد التواب، وبطولة نخبة من النجوم وهم ياسمين رئيس، عمرو وهبة، أحمد الشامي، محمد سليمان، صدقي صخر، أحمد الرافعي، كريم محجوب، ناردين فرج، رانيا منصور، رضوى جودة، عزت زين، وآخرون.

اقرأ أيضاً:

تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 22.. خروج صدقي صخر من الحبس

تفاصيل مسلسل رقم سري الحلقة 21.. لقاء تلجأ لماجدة علوان وظهور رضوى