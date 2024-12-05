ياسمين رئيس تكشف أسرار نجاح مسلسل رقم سري مع صاحبة السعادة

ينتظر الجمهور حلقة الفنانة ياسمين رئيس مع إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، والكشف عن أسرار نجاح مسلسلها الآخير "رقم سري" وكيف لعبت دور "لقاء" في المسلسل وهذا الدور القوي جعلها مطلوبة دائما على جوجل بسبب التريند.

ياسمين رئيس مع صاحبة السعادة

ويكشف لكم موقع الموجز، موعد حلقة ياسمين رئيس مع صاحبة السعادة والمقرر عرضها يوم الإثنين المقبل الساعه 11 مساءً عبر قناة dmc.

ياسمين رئيس مع صاحبة السعادة

وفي حلقة يوم الثلاثاء من "صاحبة السعادة" تستضيف إسعاد يونس الفرقة الموسيقية "مقام"، وهم أنس النجار، عازف بيانو وقائد ومؤسس الفرقة، وإياد أبو ليلة مؤسس وعازف درامز كونتر باص، وفراس الشرقي عازف قانون، وسامح أبوليلة عازف بيركشن، وكذلك فاتن عبدالملك عازفة كونترباص وليندا فهمي مغنية الفرقة.

ياسمين رئيس

إسعاد يونس تستضيف فرقة مقام الموسيقية يوم الثلاثاء

أبطال مسلسل رقم سري

شارك في مسلسل رقم سري الفنانة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، رامي الطمباري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد عبد التواب.

الفستان الأبيض



جدير بالذكر أن يعرض للفنانة ياسمين رئيس فيلم الفستان الأبيض في السينمات المصرية ، بعد عرضه بمهرجان الجونة السينمائي .

ياسمين رئيس ضيفة إسعاد يونس في صاحبة السعادة



وتدور أحداث فيلم الفستان الأبيض في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة للبحث عن فستان آخر.

وفيلم الفستان الأبيض بطولة ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف.

أعمال تنتظرها ياسمين رئيس

بدأت ياسمين رئيس تصوير فيلم الهنا اللي أنا فيه، والتي تجسد فيه شخصية إيمان، والعمل من بطولة ياسمين رئيس، كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

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