أحمد سعد في افتتاح أسطوري لمهرجان دبي بحضور أكثر من ٥٠ ألفا

أحيا النجم أحمد سعد قبل قليل، حفله الغنائي الضخم الذي خرج بشكل أسطوري وذلك بافتتاح مهرجان دبي للتسوق حيث رفع الحفل شعار كامل العدد بحضور جماهيري تخطى ٥٠ ألفا من جمهور "سعد" من كل أنحاء العالم ويستعرض لكم الموجز صور الحفل في السياق التالي.

حفل احمد سعد

أحمد سعد

أحمد سعد

وأعدت الشركة المنظمة استعدادات غير مسبوقة للحفل الجماهيري خاصة أن أحمد سعد أصبح من النجوم أصحاب الحفلات الجماهيرية الضخمة والتي تتطلب استعدادات بشكل مختلف، واستقبلت الألعاب النارية أحمد سعد بشكل ضخم ومبهر كما جهزت الشركة المنظمة شاشات عملاقة، وجاء الحفل من تنظيم شادي بطرس شركة سيا برو التي تنظم المهرجان بشكل كامل والذي يستمر حتى ١٢ من يناير القادم.

أحمد سعد يلهب حماس الجمهور

وقدم أحمد سعد عددا كبيرا من أغانيه الحديثة والسابقة ولبى عدد من طلبات الجمهور الذي تعالت هتافاته وصيحاته إعجابا بما يقدمه سعد، وفتح حوارا مع الجمهور بشكل طريف في أكثر من مناسبة، كما نزل إلى الجمهور وغنى عدد من أغنياته مع الأطفال وهو ما أشعل حماس الجمهور بشكل كبير.

وفي سياق آخر طرح الفنان احمد سعد اغنية جديدة بعنوان جاري البحث من فيلم أخر نيزك عبر جميع منصات الاستماع وحققت الاغنيه نجاحًا ملحوظًا بعد مرور أيام قليلة من طرحها.

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