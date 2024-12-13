تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب بعد سفره لـ قطر

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة حول الحالة الصحية لـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف على فريق الكرة بالقلعة الحمراء.

وعانى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في الفترة الأخيرة من الآم شديدة في العمود الفقري الأمر الذي غاب على أثره في العديد من المناسبات للمارد الأحمر.

تطورات إصابة محمود الخطيب مع النادي الأهلي

وسافر في وقت سابق محمود الخطيب إلى العاصمة الفرنسية باريس للإطمئنان على حالته الصحية قبل أن يعود إلى القاهرة ليباشر عمله من جديد داخل النادي الأهلي.

وعلم " الموجز " أن محمود الخطيب قد أصر على السفر مع بعثة النادي الأهلي إلى قطر من أجل مساندة الفريق بقوة قبل نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال ضد باتشوكا.

وكشف أسامة حسني، نجم الأهلي السابق، في الفترة الماضية عن تفاصيل الوضع الصحي لرئيس مجلس إدارة النادي، محمود الخطيب، بعد غيابه عن النادي الأسبوع الماضي.

محمود الخطيب- النادي الأهلي

وصرّح حسني على قناة الأهلي أن الخطيب تعرض لوعكة صحية الأسبوع الماضي، حيث أُصيب بنزلة برد حادة وصلت إلى درجة شك في إصابته بفيروس كورونا من قبل بعض الأطباء.

وأضاف: "أُجريت لـ محمود الخطيب مسحة وكانت نتيجتها سلبية، لكنه عانى من تأثيرات البرد والكحة نتيجة ضعف جهازه المناعي".

وأشار إلى أن محمود الخطيب خضع لفحوصات طبية دقيقة خلال الأيام السابقة، وأوصى به الطبيب الشخصي باتباع جلسات علاجية بالأكسجين للتخلص من الكحة المصاحبة.

وأكد حسني أن الطبيب نصحه بالراحة التامة، وهو ما تم احترامه خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد أن محمود الخطيب يتعافى ويواصل متابعة شؤون النادي مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى محمد رمضان، المدير الرياضي، وخالد العوضي، مدير النشاط الرياضي.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة

وعلى سياق متصل يستعد فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي لملاقاة نادي باتشوكا في إطار منافسات نصف نهائي الإنتركونتيننتال غدًا السبت 14 ديسمبر الجاري.

وستنطلق مواجهة الأهلي أمام فريق باتشوكا المكسيكي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.



قائمة الأهلي لنصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

حراسة المرمى: محمد الشناوي - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد - يوسف أيمن - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - كريم الدبيس - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور - كريم نيدفيد - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - محمد عبدالله.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - وسام أبو علي - بيرسي تاو - رضا سليم - حسين الشحات - سمير محمد.

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