كثر البحث عن التشكيل المتوقع لـ مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024، التي يترقبها عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني مع منافسه باتشوكا المكسيكي، في نهائي كأس إنتركونتيننتال “كأس القارات”.

واصطدم باتشوكا المكسيكي مع ريال مدريد في هذا النهائي المرتقبة، بعد تخطيه عقبة الأهلي المصري في دور نصف النهائي والفوز عليه بركلات الجزاء.

موعد مباراة ريال مدريد وباتشوكا

وتقام مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024، مساء يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر الجاري، على ملعب لوسيل.

ويطلق الحكم صافرة مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر.

ويستعرض لكم الموجز فيما يلي، التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال، التي يبحث فيها كل فرق عن الفوز والتتويج باللقب العالمي.

تشكيل ريال مدريد ضد باتشوكا

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل ريال مدريد ضد باتشوكا على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، أنطونيو روديجر، تشواميني، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي، داني سيبايوس.

خط الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، براهيم دياز.

تشكيل ريال مدريد ضد باتشوكا

تشكيل باتشوكا ضد ريال مدريد

في حراسة المرمى: كارلوس مورينو.

الدفاع: جوستافو كابرال، بريان جونزاليس، لويس رودريجيز، أندريس ميكولتا.

الوسط: بيدرو بيدرازا، ألفونسو جونزاليس، آلان باوتيستا، إلياس مونتيل.

الهجوم: أسامة إدريسي، سالومون روندون.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباتشوكا

وتنقل أحداث مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس القارات، عبر قناتي بي إن سبورت القطرية، ومواطنتها الكأس.

وجاءت قائمة ريال مدريد أمام باتشوكا المكسيكي في كأس القارات كالآتي:

في حراسة المرمى: كورتوا، لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: لوكاس فاسيكز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، يوسف، راؤول أسينسيو، لورينزو.

الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، لوكا مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، إيندريك، براهيم دياز، جونزالو، فيكتور مونيز.

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