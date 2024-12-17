كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف الدولي الفرنسي كيليان مبابي، جناح فريق ريال مدريد، من خوض مواجهة باتشوكا المكسيكي، في نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال في العاصمة القطرية الدوحة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، مباراة مثيرة أمام نظيره باتشوكا المكسيكي، في نهائي كأس الانتركونتيننتال، غدًا الأربعاء 18 ديسمبر 2024، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب لوسيل، الذي استضاف نهائي كأس العالم 2022، والذي يتسع لأكثر من 88 ألف متفرج.

كيليان مبابي

مبابي يحسم موقفه من المشاركة أمام باتشوكا في نهائي الإنتركونتيننتال

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن مبابي سيعود للمشاركة في مواجهة ريال مدريد وباتشوكا، لنهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الفرنسي كيليان مبابي أبلغ الطاقم الطبي، أنه جاهز للبدء أمام باتشوكا، وسيحاول إثبات ذلك للإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للملكي، في التدريبات، مساء اليوم الثلاثاء.

وكان النجم الفرنسي كيليان مبابي، تعرض للإصابة في مباراة أتالانتا، يوم الثلاثاء الماضي، ونجح الميرنجي في تحقيق الفوز بنتيجة 3-2، بمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، وسجل مبابي هدفًا قبل أن يتعرض للإصابة ويخرج.

وشارك صاحب الـ25 عامًا مع ريال مدريد في الموسم الجاري بواقع 22 مباراة في كافة المسابقات، ليسجل 12 هدفًا كما صنع هدفين.

قائمة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي الإنتركونتيننتال 2024

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي، يوسف لخديم، راؤول أسينسيو، لورينزو أجوادو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، رودريجو، إيندريك، براهيم دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي الإنتركونتيننتال 2024

تنقل قنوات الكاس القطرية، مباراة ريال مدريد وباتشوكا، عبر شاشتها المشفرة، ولم تعلن حتى الآن نقل المباراة عبر قناتها المجانية، أما الشبكة القطرية، أعلنت إذاعة مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس إنتر كونتيننتال 2024، عبر مجموعة بي إن سبورتس، للقنوات المفتوحة بشكل مجاني.

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة

القمر الصناعي - نايل سات.

الاستقطاب - أفقي.

التردد - 11013.

معدل الترميز - 27500.

تصويب الخطأ - 4/5.

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