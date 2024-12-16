جوائز الكاف 2024| ويليامز أفضل لاعب داخل إفريقيا 2024 متفوقًا على الشحات وزيزو

توج رونوين ويليامز، حارس صن داونز الجنوب إفريقي، بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا 2024، في الحفل المقام حاليًا، بالمغرب بعد حسمه المنافسة مع حسين الشحات، لاعب الأهلي، إلى جانب أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وتقام فعاليات حفل جوائز كاف للأفضل في أفريقيا لعام 2024، مساء اليوم الإثنين، الذي يقام تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، في مدينة مراكش المغربية، للمرة الثانية على التوالي.

وكان ويليامز، قد برز بوضوح، في عبور بلاده إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، بتصديه لـ 4 ركلات في مباراة واحدة أمام كاب فيردي، كما ساهم في حسم ميدالية المركز الثالث أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح أيضًا، وكان حارس المرمى المغربي ياسين بونو قد حصل على الجائزة في العام الماضي.

حامي عرين ماميلودي صنداونز 🧤



رونوين ويليامز يتوج بجائزة أفضل لاعب داخل القارة لعام 2024! 🤩🇿🇦#CAFAwards2024 pic.twitter.com/I3F0LV3V0z — CAF - عربي (@caf_online_AR) December 16, 2024

الأهلي المصري أفضل ناد للرجال في إفريقيا 2024

حصل الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا على جائزة أفضل ناد في عام 2024، وكان المارد الأحمر حصد على الجائزة العام بالماضي.

ساحل العاج أفضل منتخب للرجال في إفريقيا 2024

اختير منتخب ساحل العاج “الفيلة”، أفضل منتخب للرجال في عام 2024، وكان المنتخب المغربي حصل على الجائزة العام الماضي.

كامارا أفضل لاعب شاب في إفريقيا 2024

نال السنغالي لامين كامارا، لاعب موناكو، جائزة أفضل لاعب شاب في 2024، متفوقًا على العاجي عمر دياكيتي لاعب ريمس الفرنسي والعاجي كريم كوناتي لاعب سالزبورغ النمساوي.

جائزة أفضل لاعبة شابة فى إفريقيا 2024

حصلت المغربية ضحى المداني، لاعبة الجيش الملكي، على جائزة أفضل لاعبة شابة، متفوقة على المصرية حبيبة صبري لاعبة نادي مصر والنيجيرية شياماكا أوكوكونكو لاعبة ريفرز أنجلز.

الليبي معتز أفضل حكم في إفريقيا

أفضل حكم: الليبي إبراهيم معتز.

أفضل حكم مساعد: الكاميروني إلفيس غي.

جائزة أفضل حَكَمة في إفريقيا

أفضل حَكَمة: المغربية بشرى كربوبي.

أفضل مساعدة حَكَمة: ديانا شيكوتيشا.

القنوات الناقلة لـ حفل توزيع الجوائز في القارة الأفريقية

البث الحي والمباشر لحفل توزيع الجوائز في القارة الأفريقية، سيكون عبر:

القناة الرسمية للاتحاد الأفريقي على يوتيوب.

بي إن سبورتس الإخبارية.

أون تايم سبورت 1.

الرياضية المغربية 3.

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