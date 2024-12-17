موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في كأس رابطة الأندية المحترفة والقنوات الناقلة

يستضيف استاد السلام، مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري، في ختام الجولة الأولى بمرحلة المجموعات لبطولة كأس الرابطة لموسم 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في كأس رابطة الأندية المحترفة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، نظيره الاتحاد السكندري، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر، في الساعة السابعة مساءً، في إطار مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لـ بطولة كأس الرابطة للمحترفين.

بيراميدز والاتحاد السكندري

وأعلن اتحاد الكرة تعيين الحكم الدولى محمود البنا لإدارة مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى، المقرر لها اليوم الثلاثاء فى كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويتواجد بيراميدز والاتحاد الاسكندري، في كأس الرابطة رفقة مجموعة تضم حرس الحدود والإسماعيلي.

قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد الاسكندري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أسامة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل - صامويل أومسا.

خط الهجوم: مروان حمدي - دودو الجباس.

شهدت قائمة فريق بيراميدز، لمواجهة الاتحاد، بمجموعات كأس الرابطة، غياب العديد من نجوم الفريق، مثل شريف إكرامي ورمضان صبحي وفيستون ماييلي، وبلاتي توريه ومهند لاشين ومحمد حمدي، ويوسف أوباما، ومحمد الشيبي، للأسباب مختلفة.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والاتحاد السكندري بمجموعات كأس الرابطة

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت 1، مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري، بمجموعات كأس الرابطة، مساء اليوم الثلاثاء، على الهواء مباشرة.

مجموعات كأس الرابطة المصرية

المجموعة الأولى

الجونة - (المباريات: 1 - النقاط: 3 - الأهداف: 1) بتروجت - (المباريات: 1 - النقاط: 3 - الأهداف: 1) الزمالك - (المباريات: 0 - النقاط: 0 - الأهداف: 0) فيوتشر - (المباريات: 1 - النقاط: 0 - الأهداف: 0) سموحة - (المباريات: 1 - النقاط: 0 - الأهداف: 0)

المجموعة الثانية

البنك الأهلي - (المباريات: 1 - النقاط: 3 - الأهداف: 5) غزل المحلة - (المباريات: 1 - النقاط: 3 - الأهداف: 3) المصري - (المباريات: 0 - النقاط: 0 - الأهداف: 0) زد - (المباريات: 1 - النقاط: 0 - الأهداف: 1) سيراميكا كليوباترا - (المباريات: 1 - النقاط: 0 - الأهداف: 0)

المجموعة الثالثة

الجيش - (المباريات: 1 - النقاط: 1 - الأهداف: 1) فاركو - (المباريات: 1 - النقاط: 1 - الأهداف: 1) الأهلي - (المباريات: 0 - النقاط: 0 - الأهداف: 0) إنبي - (المباريات: 0 - النقاط: 0 - الأهداف: 0)

المجموعة الرابعة

حرس الحدود - (المباريات: 1 - النقاط: 3 - الأهداف: 2) الاتحاد - (المباريات: 0 - النقاط: 0 - الأهداف: 0) بيراميدز - (المباريات: 0 - النقاط: 0 - الأهداف: 0) الإسماعيلي - (المباريات: 1 - النقاط: 0 - الأهداف: 1)

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