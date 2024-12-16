الليلة في إفريقيا.. الأهلي والزمالك في صراع الأفضلية

تترقب جماهير الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل نادي في القارة الإفريقية، كما سيتم اختيار اللاعب الأفضل في القارة لهذا العام بين حسين الشحات وأحمد سيد زيزو. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وسيتم الإعلان عن جوائز الأفضل في إفريقيا خلال حفل جوائز الكاف الذي سيقام بمدينة مراكش المغربية في الثامنة مساء اليوم الإثنين 16 ديسمبر بتوقيت القاهرة.

حسين الشحات وزيزو

وشهدت قائمة الأندية المرشحة للتتويج بلقب أفضل نادٍ في قارة إفريقيا، منافسة قوية بين الأهلي والزمالك ومعهما صن داونز الجنوب إفريقي، على الجائزة بعد مسيرة استثنائية للفروق الثلاثة في الموسم الماضي.

وكان الأهلي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا بجانب الدوري المحلي، والميدالية البرونزية لمونديال الأندية للمرة الرابعة، في الوقت الذي حصد فيه الزمالك لقب كأس الكونفدرالية بجانب لقب كأس السوبر الإفريقي بعد ثورة على غريمه التاريخي الأهلي في السعودية.

سيسعى صن داونز لحصد جائزة أفضل نادٍ في إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ عام 2016، وذلك بعد ثورة بلقب الدوري الجنوب إفريقي للمرة السابعة على التوالي.

القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2024

وضمت القوائم النهائية للمرشحين لـ جوائز الكاف للأفضل في إفريقيا لعام 2024 كلًا من:

أفضل لاعب في إفريقيا 2024

المغربي أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان الفرنسي.

الإيفواري سيكو فوفانا - برينتفورد الإنجليزي.

النيجيري فيكتور أوسيمين - نابولي الإيطالي.

الجنوب إفريقي رونين ويليامس - حارس ماميلودي صن داونز.

أفضل مدرب في إفريقيا 2024

إيمري سي فاي - المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار.

سيباستيان ديسابر - المدير الفني لمنتخب الكونغو.

هوجو بروس - المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا.

أفضل نادٍ في إفريقيا 2024

الأهلي.

الزمالك.

صن داونز الجنوب إفريقي.

أفضل لاعب داخل القارة 2024

حسين الشحات - لاعب الأهلي.

أحمد سيد زيزو - لاعب الزمالك. بالإضافة

رونوين ويليامز - حارس صن داونز الجنوب أفريقي.

أفضل حارس في أفريقيا 2024

أندريه أونانا (الكاميرون / مانشستر يونايتد).

يحيى فوفانا (كوت ديفوار / أنجيه).

رونوين ويليامز (جنوب أفريقيا / ماميلودي صن داونز).

أفضل لاعب إفريقي شاب 2024

العاجي كريم كوتاتي، لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي.

السنغالي أمين كامارا، لاعب موناكو.

العاجي عمر دياباتي، لاعب رين الفرنسي.

أفضل لاعبة في إفريقيا 2024

ضمت قائمة المرشحات النهائيات للفوز بجائزة أفضل لاعبة داخل إفريقيا المغربية لاتش فرار مارتا من الكونغو الديمقراطية.

أفضل فريق للسيدات 2024

وضعت القائمة النهائية أفضل فريق للسيدات 2024، كل من مازيمبي والجيش الملكي.

أفضل منتخب في فئة السيدات 2024

كما تم الإعلان عن القائمة المختصرة لأفضل منتخب، في فئة السيدات، التي شملت 3 فرق وهي نيجيريا، المغرب، وجنوب إفريقيا.

أفضل مدرب للسيدات في إفريقيا 2024

المصري أحمد رمضان - مدرب السد.

المغربية لمياء بوهوي - مدربة الجيش الملكي.

المغربي محمد أمين مدرب الجيش الملكي.

أفضل لاعبة شابة فى افريقيا 2024

حبيبة صبري (مصر).

ضحى المدني (المغرب).

تشيماكا أوكووتشوكو (نيجيريا).

اقرأ أيضًا:

كاف يعلن مواعيد قرعة ونهائيات بطولات 2025.. كأس الأمم الإفريقية ودوري الأبطال والكونفدرالية

كأس الإنتركونتيننتال| عطل في طائرة ريال مدريد يؤجل رحلتهم إلى الدوحة