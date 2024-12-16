جوائز الكاف| مابولولو يتوج بجائزة أفضل هدف فى إفريقيا متفوقًا على لاعبي الأهلي وبيراميدز

توج الأنجولي كريستوفاو باسينسيا مابولولو، لاعب الاتحاد السكندري السابق، ونادي أهلي طرابلس الحالي، بجائزة صاحب أفضل هدف في أفريقيا لعام 2024 عن فئة الرجال، حيث سجل مابولولو، هدفه الرائع في مرمي ناميبيا بكاس أمم إفريقيا. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وتنافس على جائزة أفضل هدف في أفريقيا لعام 2024، كل من وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، بهدفه في شباك تي بي مازيمبي الكونغولي، وإبراهيم عادل، لاعب بيراميدز، بهدفه المميز من منتصف الملعب لصالح منتخب مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2025، إلى جانب 9 لاعبين آخرين.

إنهاء خرافي 🪄🤯



هدف مابولولو يفوز بجائزة أفضل هدف لعام 2024! 🇦🇴🎯#CAFAwards2024pic.twitter.com/RmGuWHEWGk — CAF - عربي (@caf_online_AR) December 16, 2024

وتقام فعاليات حفل جوائز كاف للأفضل في أفريقيا لعام 2024، مساء اليوم الإثنين، الذي يقام تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، في مدينة مراكش المغربية، للمرة الثانية على التوالي.

جائزة هدف العام 2024 في إفريقيا

تعد الجائزة الوحيدة التي يتم التصويت عليها من قبل مشجعي كرة القدم الأفريقية، حيث جاء المرشحون على النحو التالي:

عبد العزيز عيسى (دريمز إف سي): دريمز إف سي أمام أي بي سي لوبيتو "كأس الكونفيدرالية الأفريقية".

أبو بكر كويتا (موريتانيا): موريتانيا أمام أنغولا "كأس أمم أفريقيا 2023".

دينيس أوميتي (كييتارا إف سي): كييتارا أمام كي سي سي إف سي "كأس السوبر 8 الأوغندية".

إبراهيم عادل (مصر): موريتانيا أمام مصر " تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025″.

كيفين بينا (الرأس الأخضر): الرأس الأخضر أمام موزمبيق "كأس أمم أفريقيا 2023".

كريستوفاو مابولولو (أنغولا): أنغولا أمام ناميبيا "كأس أمم أفريقيا 2023".

نيني دورغليس (مالي): مالي أمام كوت ديفوار "كأس أمم أفريقيا 2023".

سعيد بن رحمة (الجزائر): الجزائر أمام الطوغو "تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025".

سيباستيان هالر (ساحل العاج):نيجيريا أمام ساحل العاج "كأس أمم أفريقيا 2023"

وسام أبو علي (الأهلي): الأهلي أمام تي بي مازيمبي "رابطة أبطال أفريقيا".

ياسين بن زية (الجزائر): الجزائر ضد جنوب إفريقيا "الفيفا سيرايس 2024 الجزائر".

القنوات الناقلة لـ حفل توزيع الجوائز في القارة الأفريقية

البث الحي والمباشر لحفل الكاف لتوزيع الجوائز في القارة الأفريقية، سيكون عبر:

القناة الرسمية للاتحاد الأفريقي على يوتيوب.

بي إن سبورتس الإخبارية.

أون تايم سبورت 1.

الرياضية المغربية 3.

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