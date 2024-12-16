جوائز الكاف .. رونوين ويليامز أفضل حارس في أفريقيا 2024

شهد حفل جوائز الكاف فوز رونوين ويليامز بجائزة أفضل حارس مرمي في أفريقيا 2024 وذلك بفضل جهوده مع منتخب جنوب أفريقيا ونادي صن داونز الجنوب أفريقي.

الأهلي أفضل نادي في أفريقيا 2024

كما فاز النادي الأهلي بجائزة أفضل نادي في أفريقيا لعام 2024 كما توج السنغالي لامين كامارا لاعب موناكو الفرنسي بجائزة أفضل لاعب شاب في قارة أفريقيا خلال الحفل المقام حاليًا بالمغرب.

كوت ديفوار أفضل منتخب في أفريقيا 2024

توج منتخب كوت ديفوار بجائزة أفضل منتخب في أفريقيا لعام 2024 ويشهد حفل الاتحاد الأفريقي اليوم توزيع 15 جائزة في هذا الحدث البارز الذي يقام سنويا بحضور للاعبي ولاعبات ومنتخبات القارة الأفريقية، الذين تألقوا خلال عام 2024.

موعد حفل جوائز "الكاف" 2024

انطلق حفل توزيع جوائز الكاف 2024 في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر بتوقيت القاهرة، و التاسعة مساءً بتوقيت السعودية في قصر المؤتمرات بمدينة مراكش المغربية.

القنوات الناقلة لحفل جوائز "الكاف" 2024

يمكنك متابعة حفل جوائز الكاف 2024 في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر بتوقيت القاهرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية التي ستقوم ببث حفل جوائز الكاف 2024 عبر قناتها الإخبارية المفتوحة.

beIN SPORTS NEWS.

كما سيتم نقل البث الحي لحفل توزيع الجوائز في القارة الأفريقية، عبر القناة الرسمية للاتحاد الأفريقي على يوتيوب.

جوائز الكاف 2024

تاريخ حفل جوائز “الكاف”

تم إنشاء جوائز الكاف عام 2000 من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتكريم أصحاب الأداء المتميز في كرة القدم الأفريقية خلال العام ، من خلال تكريم اللاعبين والمدربين والفرق في مختلف الفئات، سواء للرجال أو النساء.

جوائز "الكاف" 2024

يرصد الموجز جوائز حفل الكاف 2024 والذي يشهد منح 15 جائزة من جوائز الكاف وهي:

لاعب العام

لاعبة العام

مدرب كرة القدم للرجال فى العام

مدرب كرة القدم للنساء فى العام

حارس مرمى العام

حارسة مرمى العام

لاعب الأندية للعام

لاعبة الأندية للعام

لاعب شاب للعام

لاعبة شابة للعام

المنتخب الوطني للرجال للعام

المنتخب الوطني للنساء للعام

ونادي الرجال للعام

نادي النساء للعام

هدف العام

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