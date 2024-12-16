بث مباشر مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو بالدوري الإيطالي 11 دقيقة (0-0)

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو ، ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي الممتاز لهذا الموسم، والمقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين 16 ديسمبر الجاري.

بث مباشر مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو

يحتل فريق إنتر ميلان المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة، بينما يحتل فريق لاتسيو المركز الخامس في جدول الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.

بث مباشر ماتش إنتر ميلان ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي

مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي لحظة بلحظة

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي، ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي الممتاز لهذا الموسم، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو

تنطلق مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي، مساء اليوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي الممتاز لهذا الموسم، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

د11.. مازال التعادل السلبي سيد الموقف بين الفريقين

د1.. انطلاق مباراة ميلان ضد لاتسيو

بث مباشر مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو

يمكنك مشاهدة إنتر ميلان ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي، في الدوري الإيطالي الممتاز موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة AD SPORTS Premium 1

إنتر ميلان ضد لاتسيو

تشكيل إنتر ميلان المتوقع ضد لاتسيو

يرصد الموجز تشكيل إنتر ميلان المتوقع ضد لاتسيو والذي يضم العناصر الأتية:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: يان أوريل بيسيك، ستيفان دي فري، أليساندرو باستوني، دينزل دومفريس.

خط الوسط: نيكولو باريلا، تشالهان أوغلو، هنريخ مخيتاريان، فيدريكو ديماركو.

خط الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

تشكيل لاتسيو المتوقع ضد إنتر ميلان

ومن المتوقع أن يضم تشكيل لاتسيو ضد إنتر ميلان العناصر الأتية:

حراسة المرمى: إيفان بروفيديل.

خط الدفاع: نونو تافاريس، ماريو جيلا، باتريسيو جابارون، مانويل لاتزاري.

خط الوسط: ماتيو جونجوزي، نيكولو روفيا، جوستاف إيزاكسن.

خط الهجوم: بولاي ديا، ماتيا زاكاني، تيجاني نوسلين.

اقرأ أيضًا:

مان يونايتد يعمق جراح مانشستر سيتي بفوز قاتل 2-1 في الدوري الإنجليزي

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد نهاية الجولة الثالثة.. مركز الأهلي