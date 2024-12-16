جوائز كاف 2024.. الأهلي يتوج بجائزة أفضل نادي في أفريقيا
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تتويج النادي الأهلي بجائزة أفضل نادٍ في أفريقيا هذا العام، خلال حفل جوائز كاف 2024، الذي يقام مساء اليوم الاثنين، في مدينة المغرب.
وتفوق الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، على غريميه الزمالك بطل الكونفدرالية الأفريقية، وصن داونز الجنوب أفريقي، بطل الدوري الأفريقي، في الحصول على هذه الجائزة.
بدأ حفل توزيع جوائز كاف 2024، مساء اليوم الاثنين 16 ديسمبر الجاري، وتحديدًا في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، و التاسعة مساءً بتوقيت السعودية في قصر المؤتمرات بمدينة مراكش المغربية.
وتذاع أحداث حفل جوائز كاف 2024، أون تايم سبورت، وبي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة beIN Sports News، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية 3.
قوائم المرشحين للفوز بـ جوائز كاف 2024
ويستعرض لكم الموجز في الآتي، قوائم المرشحين للفوز بـ جوائز كاف 2024
قائمة المرشحين لأفضل لاعب في أفريقيا 2024
- المغربي أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان الفرنسي.
- الإيفواري سيمون أدينجرا - برايتون الإنجليزي.
- الغيني سيرهو جيراسي - بوروسيا دورتموند الألماني.
- النيجيري أديمولا لوكمان - أتالانتا الإيطالي.
- الجنوب أفريقي رونوين ويليامز - حارس صن داونز.
المرشحون لجائزة أفضل مدرب في أفـريقيا 2024
- إيمرسي فاي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار.
- سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو .
- هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا.
قائمة المرشحين لأفضل لاعب في أفريقيا 2024
- حسين الشحات لاعب الأهلي
- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك
- رونوين ويليامز حارس صن داونز الجنوب أفريقي.
المرشحون لجائزة أفضل حارس في أفريقيا
- أندريه أونانا (الكاميرون / مانشستر يونايتد).
- يحيى فوفانا (كوت ديفوار / أنجيه).
- رونوين ويليامز (جنوب أفريقيا / ماميلودي صن داونز).
جائزة أفضل لاعب أفريقي شاب 2024
- العاجي كريم كوناتي، لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي.
- السنغالي لامين كامارا، لاعب موناكو.
- العاجي عمر دياكيتي، لاعب رين الفرنسي.
أفضل لاعبة في إفريقيا 2024
- ضحى المدني وسناء مسعودي
- لاتشو فلورا مارتا من الكونغو الديمقراطية.
أفضل فريق للسيدات 2024
- مازيمبي
- الجيش الملكي المغربي
- إيدو كوينز النيجيري.
أفضل منتخب في فئة السيدات 2024
- المغرب
- نيجيريا
- جنوب أفريقيا.
جائزة أفضل مدرب للسيدات في إفريقيا 2024
- المصري أحمد رمضان مدرب مسار.
- المغربية لمياء بومهدي مدربة تي بي مازيمبي.
- المغربي محمد أمين مدرب الجيش الملكي.
أفضل لاعبة شابة 2024
- حبيبة صبري (مصر).
- ضحى المدني (المغرب).
- تشيماكا أوكووتشوكو (نيجيريا).
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