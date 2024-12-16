جوائز كاف 2024.. الأهلي يتوج بجائزة أفضل نادي في أفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تتويج النادي الأهلي بجائزة أفضل نادٍ في أفريقيا هذا العام، خلال حفل جوائز كاف 2024، الذي يقام مساء اليوم الاثنين، في مدينة المغرب.

وتفوق الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، على غريميه الزمالك بطل الكونفدرالية الأفريقية، وصن داونز الجنوب أفريقي، بطل الدوري الأفريقي، في الحصول على هذه الجائزة.

بدأ حفل توزيع جوائز كاف 2024، مساء اليوم الاثنين 16 ديسمبر الجاري، وتحديدًا في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، و التاسعة مساءً بتوقيت السعودية في قصر المؤتمرات بمدينة مراكش المغربية.

وتذاع أحداث حفل جوائز كاف 2024، أون تايم سبورت، وبي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة beIN Sports News، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية 3.

قوائم المرشحين للفوز بـ جوائز كاف 2024

ويستعرض لكم الموجز في الآتي، قوائم المرشحين للفوز بـ جوائز كاف 2024

قائمة المرشحين لأفضل لاعب في أفريقيا 2024

المغربي أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان الفرنسي.

الإيفواري سيمون أدينجرا - برايتون الإنجليزي.

الغيني سيرهو جيراسي - بوروسيا دورتموند الألماني.

النيجيري أديمولا لوكمان - أتالانتا الإيطالي.

الجنوب أفريقي رونوين ويليامز - حارس صن داونز.

المرشحون لجائزة أفضل مدرب في أفـريقيا 2024

إيمرسي فاي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار.

سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو .

هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا.

قائمة المرشحين لأفضل لاعب في أفريقيا 2024

حسين الشحات لاعب الأهلي

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك

رونوين ويليامز حارس صن داونز الجنوب أفريقي.

الأهلي يتوج بجائزة أفضل نادي في أفريقيا خلال حفل جوائز كاف 2024

المرشحون لجائزة أفضل حارس في أفريقيا

أندريه أونانا (الكاميرون / مانشستر يونايتد).

يحيى فوفانا (كوت ديفوار / أنجيه).

رونوين ويليامز (جنوب أفريقيا / ماميلودي صن داونز).

جائزة أفضل لاعب أفريقي شاب 2024

العاجي كريم كوناتي، لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي.

السنغالي لامين كامارا، لاعب موناكو.

العاجي عمر دياكيتي، لاعب رين الفرنسي.

أفضل لاعبة في إفريقيا 2024

ضحى المدني وسناء مسعودي

لاتشو فلورا مارتا من الكونغو الديمقراطية.

أفضل فريق للسيدات 2024

مازيمبي

الجيش الملكي المغربي

إيدو كوينز النيجيري.

أفضل منتخب في فئة السيدات 2024

المغرب

نيجيريا

جنوب أفريقيا.

جائزة أفضل مدرب للسيدات في إفريقيا 2024

المصري أحمد رمضان مدرب مسار.

المغربية لمياء بومهدي مدربة تي بي مازيمبي.

المغربي محمد أمين مدرب الجيش الملكي.

أفضل لاعبة شابة 2024

حبيبة صبري (مصر).

ضحى المدني (المغرب).

تشيماكا أوكووتشوكو (نيجيريا).

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