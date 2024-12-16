جوائز الكاف 2024| لوكمان أفضل لاعب في إفريقيا متفوقًا على حكيمي وفوفانا

توج النيجيري أديمولا لوكمان، مهاجم أتالانتا الإيطالي، بجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2024، في الحفل المقام حاليًا بالمغرب. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وجاء تتويج لوكمان بعد منافسة شرسة مع المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سا جيرمان، والإيفواري سيكو فوفانا، لاعب برينتفورد الإنجليزي، والغيني سيرهو جيراسي، لاعب دورتموند، والجنوب إفريقي رونين ويليامس، حارس ماميلودي صن داونز.

مجد يستحقه عن جدارة 👏



أديمولا لوكمان يتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2024 🇳🇬⭐#CAFAwards2024 pic.twitter.com/571QNQDaox — CAF - عربي (@caf_online_AR) December 16, 2024

وأقيمت فعاليات حفل جوائز كاف للأفضل في أفريقيا لعام 2024، مساء اليوم الإثنين، الذي يقام تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، في مدينة مراكش المغربية، للمرة الثانية على التوالي.

وقام بتقديم حفل توزيع جوائز الأفضل في عام 2024، الإعلامية الرياضية كيت سكوت، وجلال بوزرارة، الصحفي الإذاعي والتلفزيوني المغربي.

وكان لوكمان، حقق المركز الثاني في كأس أمم إفريقيا الأخيرة مع منتخب نيجيريا، وعلى مستوى النادي فاز لوكمان بالدوري الأوروبي مع أتالانتا، وأنهى الموسم في المركز الرابع وينافس حاليا في دوري أبطال أوروبا.

وتعد الجائزة للعام الثاني على التوالي للاعب نيجيري، حيث توج فيكتور أوسيمين، بأفضل لاعب في إفريقيا في الموسم الماضي، كما أصبح لوكمان سادس لاعب نيجيري يفوز بالجائزة، بعد رشيدي ياكيني وإيمانويل أمونيكي ونوانكو كانو وفيكتور إيكبيبا وفيكتور أوسيمين.

ونجح أديمولا لوكمان، في المساهمة بـ27 هدفًا مع أتالانتا، لـ موسم 2023-2024، بواقع التسجيل 17 مرة والصناعة في 10 مناسبات أخرى.

أبرز الغائبين عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي

غاب عن قائمة المرشحين لجائزة الكاف لأفضل لاعب أفريقي، كل من المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والنيجيري فيكتور أوسيمين، الفائز بالجائزة في الموسم الماضي، والسنغالي ساديو ماني مهاجم النصر السعودي.

أكثر اللاعبين فوزًا بجائزة لاعب العام

يتصدر النجمان المعتزلان، الكاميروني صامويل إيتو، والإيفواري يايا توريه، قائمة أكثر اللاعبين فوزا بجائزة لاعب العام في أفريقيا، بعدما حصلا عليها 4 مرات.

ويتقاسم المهاجم العاجي السابق، ديدييه دروغبا، الذي فاز بالجائزة مرتين، الرقم القياسي كأكثر اللاعبين نيلاً للوصافة مع الأسطورة الليبيري جورج ويا، بعدما حصلا عليها 4 مرات، كما أن نجم منتخب "الفيلة" السابق هو الأكثر فوزًا بالمركز الثالث بعدما حصد الجائزة 3 مرات.

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