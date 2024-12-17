موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

يحل فريق باريس سان جيرمان، ضيفًا ثقيلًا على موناكو، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي 2024-2025، على ملعب لويس الثاني. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

يأتي باريس سان جيرمان، في صدارة ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن ليون، صاحب المركز الثالث، الذي يحتله بفارق الأهداف عن مارسيليا صاحب المركز الثاني.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، نظيره موناكو، غدًا الأربعاء 18 ديسمبر 2024، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، على ملعب لويس الثاني، في الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي 2024-2025.

باريس سان جيرمان وموناكو

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام موناكو في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز - ماركينيوس - ويليان باتشو - أشرف حكيمي.

خط الوسط: فيتينيا - جواو نيفيش - فابيان رويز.

خط الهجوم: برادلي باركولا - عثمان ديمبيلي - جونسالو راموش.

القنوات الناقلة لمباراة موناكو وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

تذاع مباريات الدوري الفرنسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة موناكو وباريس سان جيرمان عبر شاشتها.

جدول ترتيب الدوري الفرنسي

وجاء ترتيب الدوري الفرنسي كالتالي:

باريس سان جيرمان - (المباريات: 15 - الأهداف: 40 - النقاط: 37) مارسيليا - (المباريات: 15 - الأهداف: 32 - النقاط: 30) موناكو - (المباريات: 15 - الأهداف: 24 - النقاط: 30) ليل - (المباريات: 15 - الأهداف: 25 - النقاط: 27) ليون - (المباريات: 15 - الأهداف: 27 - النقاط: 25) نيس - (المباريات: 15 - الأهداف: 28 - النقاط: 24) لانس - (المباريات: 15 - الأهداف: 19 - النقاط: 24) أوكسير - (المباريات: 15 - الأهداف: 23 - النقاط: 21) تولوز - (المباريات: 15 - الأهداف: 17 - النقاط: 21) ريمس - (المباريات: 15 - الأهداف: 20 - النقاط: 20) بريست - (المباريات: 15 - الأهداف: 24 - النقاط: 19) رين - (المباريات: 15 - الأهداف: 20 - النقاط: 17) ستراسبورغ - (المباريات: 15 - الأهداف: 25 - النقاط: 17) نانت - (المباريات: 15 - الأهداف: 17 - النقاط: 14) أنجيه - (المباريات: 15 - الأهداف: 14 - النقاط: 13) سانت إتيان - (المباريات: 15 - الأهداف: 12 - النقاط: 13) لوهافر - (المباريات: 15 - الأهداف: 11 - النقاط: 12) مونبلييه - (المباريات: 15 - الأهداف: 15 - النقاط: 9)

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