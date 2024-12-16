الشحات وزيزو.. أرقام حاسمة في سباق الأفضل داخل القارة

يتنافس ثنائي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، حسين الشحات وأحمد سيد زيزو، بالإضافة إلى ورونين ويليامز، حارس فريق صن داونز الجنوب أفريقى ومنتخب جنوب أفريقيا، على حصد جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا للعام الحالى. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وتقام حفل جوائز الكاف للأفضل لعام 2024، في المغرب للعام الثالث على التوالي، وتحديدًا في مدينة مراكش السياحية، في حدث يبرز التفوق الرياضي بالقارة السمراء ويكرم أفضل الإنجازات الكروية على مدار العام.

حسين الشحات وزيزو

وسيتم الإعلان عن جوائز الأفضل في إفريقيا خلال حفل جوائز الكاف الذي سيقام بمدينة مراكش المغربية في الثامنة مساء اليوم الإثنين 16 ديسمبر بتوقيت القاهرة.

أرقام حسين الشحات مع الأهلي

شارك حسين الشحات مع فريق الأهلي، خلال 13 مباراة، من مختلف البطولات القارية، حيث خاض 12 مباراة في دوري أبطال إفريقيا في نسخته الماضية 2023 - 2024، بالإضافة إلى مباراة كأس السوبر الإفريقي.

نجح الشحات، في تسجيل 5 أهداف، خلال مشاركاته في دوري الأبطال، بينما لم يصنع أي أهداف.

أما في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، والتي انتهت بالتعادل 1-1 قبل أن يحسمها الزمالك 4-3 بركلات الترجيح، فلم يسجل أو يصنع أي هدف.

وتوج الشحات مع الأهلي، بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي، حيث انتهت المباراة الأولى في تونس بالتعادل السلبي، وفاز الأهلي في القاهرة بهدف دون رد.

أرقام أحمد سيد زيزو مع الزمالك

خاض أحمد سيد زيزو، 12 مباراة قارية مع الزمالك، من مختلف البطولات، حيث شارك في 11 مباراة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، إلى جانب مباراة كأس السوبر الإفريقي.

تمكن زيزو من تسجيل 4 أهداف، وتقديم 6 تمريرات حاسمة للاعبين، خلال مشاركاته في الكونفيدرالية.

لم يسجل أو يصنع أي هدف في مباراة كأس السوبر الإفريقي التي توج بها الزمالك على حساب الأهلي بركلات الترجيح.

بلغ إجمالي مساهمات زيزو التهديفية مع الزمالك 10 مساهمات، جميعها في الكونفدرالية.

وتوج زيزو مع الزمالك، بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي، حيث خسر الزمالك في مباراة الذهاب 1-2 في المغرب، ثم فاز في القاهرة 1-0، كما توج بلقب كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي.

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