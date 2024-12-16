موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

يستضيف استاد القاهرة الدولي، مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وكان الأهلي، قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32، ثم حقق الفوز فى الجولة الاولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة، ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب إفريقيا بالجولة الثانية.

ويسعى الأهلي، إلى مصالحة الجماهير، بعد الخروج من كأس القارات للأندية إنتركونتنينتال، بركلات الترجيح على يد باتشوكا المكسيكي، ويستهدف تحقيق النقاط الثلاث أمام شباب بلوزداد، للانفراد بصدارة ترتيب المجموعة.

الأهلي وشباب بلوزداد

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، نظيره شباب بلوزداد، فى السادسة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى، لـ بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي الأهلي، حامل اللقب، في المجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا، والتي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

ويسعى الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي، من بطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022 - 2023 على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا، و 2023 - 2024 عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين.

القنوات الناقلة لـ مباريات الأهلى فى دورى ابطال إفريقيا

تذاع جميع مباريات الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا 2025، بدءًا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

يتولى إداراة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، طاقم تحكيم مكون من:

حكم ساحة: صادق السالمي.

مساعد أول: وائل الحناشي.

مساعد ثان: يوسف الجامي.

حكمًا رابعًا: يسري بو علي.

ترتيب مجموعة في دوري أبطال أفريقيا

1- أورلاندو – 5 نقاط - (3 مباريات)

2- الأهلي – 4 نقاط - (مباراتين)

3- شباب بلوزداد – 3 نقاط - (مباراتين)

4- استاد أبيدجان – نقطتان - ( 3 مباريات)

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