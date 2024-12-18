ترتيب الدوري المصري والهدافين قبل انطلاق الجولة الخامسة.. مركز مثير لـ الأهلي

يقدم لكم موقع وجريدة الموجز، جدول ترتيب الدوري المصري والهدافين الذي يشهد على مركز مثير للنادي الأهلي، وذلك قبل انطلاق منافسات الجولة الخامسة من هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري المصري هذا الموسم، يوم السبت القادم الموافق 20 ديسمبر 2024.

وباتت المنافسة قوية في جدول ترتيب الدوري المصري 2024-2025، بنظامه الجديد، بعد مرور 4 جولات قوية، شهدت على نتائج مثيرة.

ويتصدر المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الخامسة وذلك برصيد 10 نقاط، ويأتي خلفه الزمالك برصيد 9 نقاط.

بينما يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 8 نقاط، حيث جمع نقاطه من الفوز في مواجهتين والتعادل في مثلهم.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة 5

ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الخامسة كالآتي:

1- المصري البورسعيدي 10 نقاط.

2- الزمالك 9 نقاط .

3- الأهلي 8 نقاط.

4- بيراميدز 7 نقاط.

5- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط.

6- فاركو 7 نقاط

7- الاتحاد السكندري 7 نقاط

8- طلائع الجيش 7 نقاط

9- زد اف سي 5 نقاط

10- سموحة 5 نقاط

11- إنبي 4 نقاط

12- الإسماعيلي 4 نقاط

13- غزل المحلة 4 نقاط.

14- الجونة 3 نقاط.

15- مودرن سبورت 3 نقاط.

16- بتروجيت نقطتان

17- البنك الأهلي نقطتان

18- حرس الحدود نقطة واحدة.

ترتيب الدوري المصري

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الخامسة

بينما يأتي ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الخامسة على هذا النحو:

ناصر منسي الزمالك 4 أهداف.

على فوزي إنبي 3 أهداف

محمود عبد الحفيظ زلاكة سيراميكا كليوباترا 3 أهداف

وسام أبو علي الأهلي هدفان

حسين الشحات الأهلي هدفان

محمد هلال البنك الأهلي هدفان

طاهر محمد طاهر الأهلي هدفان

محمد علي بن حمودة غزل المحلة هدفان

محمود جهاد فاركو هدفان

عمرو ناصر فاركو هدفان

صديق أويجولا بيراميدز هدفان

أحمد عاطف بيراميدز هدفان

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