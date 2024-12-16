أول تعليق من الأهلي بعد حصوله على جائزة أفضل نادٍ في أفريقيا

علق محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وممثله في حفل جوائز كاف 2024، عن تتويج القلعة الحمراء بلقب أفضل نادٍ في أفريقيا بهذا العام.

وحصل النادي الأهلي، على جائزة أفضل نادٍ في أفريقيا، في حفل جوائز كاف 2024 المقام حاليًا في دولة المغرب، متفوقًا على كل من غريمه الزمالك وصن داونز الجنوب إفريقي.

أول تعليق من الأهلي بعد تتويجه بجائزة أفضل نادٍ في أفريقيا

وأعرب محمد الغزاوي، عن فخره الشديد بتسلم جائزة أفضل نادٍ في إفريقيا، خلال حفل الاتحاد الإفريقي لكرة ‏القدم «كاف» للأفضل في 2024 الذي أقيم بمدينة مراكش المغربية.‏

وقال مسؤول الأهلي: نيابة عن زملائي في مجلس إدارة النادي الأهلي أود أن أتوجه بالشكر إلى الحاضرين وعلى رأسهم الدكتور باتريس موتسيبي ‏رئيس الاتحاد الإفريقي على ما يقوم به من جهود كبيرة لتطوير كرة القدم داخل القارة.‏

وأضاف: تحية تقدير وإعزاز خاصة للمملكة المغربية على التنظيم المثالي والضيافة المميزة، وهو أمر ليس جديدًا على بلد عريق له ‏مكانة كبيرة لدى الجميع.

وتابع حديثه: إنه أمر عظيم للغاية أن أتلقى هذه الجائزة.. أتمنى أن نتوج بها العام القادم للعام الثالث على التوالي، وهو طموح يتطلب منا ‏الكثير.

واختتم:" أشكر جماهير الأهلي وأقول لهم أنتم الدافع والحافز دائمًا".

تتويج الأهلي بجائزة أفضل نادي في أفريقيا بحفل جوائز كاف 2024

وتذاع أحداث حفل جوائز كاف 2024، أون تايم سبورت، وبي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة beIN Sports News، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية 3.

قوائم المرشحين للفوز بـ جوائز كاف 2024

ويقدم لكم الموجز قوائم المرشحين للفوز بـ جوائز كاف 2024 كالآتي:

قائمة المرشحين لأفضل لاعب في أفريقيا 2024

المغربي أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان الفرنسي.

الإيفواري سيمون أدينجرا - برايتون الإنجليزي.

الغيني سيرهو جيراسي - بوروسيا دورتموند الألماني.

النيجيري أديمولا لوكمان - أتالانتا الإيطالي.

لجنوب أفريقي رونوين ويليامز - حارس صن داونز.

المرشحون لجائزة أفضل مدرب في أفـريقيا 2024

إيمرسي فاي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار.

سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو .

هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا.

قائمة المرشحين لأفضل لاعب في أفريقيا 2024

حسين الشحات لاعب الأهلي.

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك.

رونوين ويليامز حارس صن داونز الجنوب أفريقي.

المرشحون لجائزة أفضل حارس في أفريقيا

أندريه أونانا (الكاميرون / مانشستر يونايتد).

يحيى فوفانا (كوت ديفوار / أنجيه).

رونوين ويليامز (جنوب أفريقيا / ماميلودي صن داونز).

جائزة أفضل لاعب أفريقي شاب 2024

العاجي كريم كوناتي، لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي.

السنغالي لامين كامارا، لاعب موناكو.

العاجي عمر دياكيتي، لاعب رين الفرنسي.

أفضل لاعبة في إفريقيا 2024

ضحى المدني

سناء مسعودي

لاتشو فلورا مارتا .

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