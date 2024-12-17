قائمة الفائزين بـ جوائز ذا بيست 2024 بالكامل.. فينيسيوس وأنشيلوتي الأفضل

أسدل الستار عن الفائزين بـ جوائز ذا بيست 2024، خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، علمًا بأنه يقام كل عام لتكريم الأفضل في فئات كرة القدم.

وحصل البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد على جائزة أفضل لاعب بالعالم في حفل جوائز ذا بيست 2024 اليوم، كما فاز الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي الإسباني، بجائزة أفضل مدرب.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، القائمة كاملة للفائزين بـ جوائز ذا بيست 2024، والتشكيل المثالي لهذا العام.

الفائزون بـ جوائز ذا بيست.. القائمة بالكامل

- الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد يحصد جائزة أفضل مدرب.

- البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد يحصد جائزة أفضل لاعب بالعالم.

- هدف الأرجنتيني جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد أمام إيفرتون يحصد بوشكاش أفضل هدف في العالم

- الأمريكية أليسا ميشيل نايير حارس مرمى لفريق شيكاغو ريد ستارز تحصد جائزة أفضل حارسة في العالم.

- الإنجليزية إيما هايز، المدير الفني لفريق تشيلسي تحصد جائزة أفضل مدرب بالعالم.

- البرازيلية مارتا تحصد جائزة أفضل هدف بالعالم للسيدات.

- الإسبانية أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة تحصد جائزة أفضل لاعبة بالعالم.

- البرازيلي تياجو مايا يحصد جائزة اللعب النظيف بسبب أعمالة الإنسانية خارج الملعب.

- الطفل جويلهيرمي مورا يحصد جائزة المشجع من فيفا.

- الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز أفضل حارس مرمى بالعالم.

جوائز ذا بيست 2024

التشكيل المثالي لعام 2024

وجاء التشكيل المثالي لعام 2024 كالآتي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا/الأرجنتين).

خط الدفاع: روبن دياز (مانشستر سيتي/البرتغال)، ويليام ساليبا (آرسنال/فرنسا)، أنطونيو روديجر (ريال مدريد/ألمانيا)، داني كارفاخال (ريال مدريد/إسبانيا).

الوسط: توني كروس (ريال مدريد وألمانيا سابقًا)، جود بيلينجهام (ريال مدريد/إنجلترا)، رودري (مانشستر سيتي/إسبانيا).

خط الهجوم: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي/النرويج)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد/البرازيل)، لامين يامال (برشلونة/إسبانيا).

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