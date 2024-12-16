تعليق ناري من مرتضى منصور بعد تتويج الأهلي وخسارة زيزو بجوائز كاف

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على تتويج الأهلي بجائزة أفضل نادٍ في أفريقيا وخسارة أحمد زيزو نجم الأبيض جائزة أفضل لاعب في حفل جوائز كاف 2024.

وتوج النادي الأهلي بجائزة أفضل نادٍ في أفريقيا على حساب الزمالك وصن داونز، وذلك خلال حفل جوائز كاف 2024، الذي أقيم مساء اليوم الاثنين في دولة المغرب.

وشهدت جوائز كاف 2024 أيضًا فقدان أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك وحسين الشحات نجم الأهلي جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لصالح الحارس رونوين ويليامز.

مرتضى منصور: أهنئ الأهلي وجائزة زيزو ضاعت بسبب حسين كشري

وحرص مرتضى منصور على أن يهنئ الأهلي بهذه الجائزة، كما أنه سيطر عليه الغضب بسبب خسارة زيزو جائزة أفضل لاعب، وذلك من خلال بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”.

وكتب في بيانه: “المستشار مرتضي منصور آخر رئيس نادي شرعي منتخب من قبل الجمعية العمومية المحترمة يهنيء النادي الأهلي المصري بفوزة بجائزة احسن نادي في افريقيا”.

وأضاف: “كنت اتمني ان يحصل نادي الزمالك العظيم بالجائزة ولكن يحرم منها بسبب أنه يعيش ضحية منذ عام 1992 في جو من المؤامرات منذ انتخابي عضو مجلس الادارة” .

واختتم مرتضى منصور حديثه قائلًا: "و كنت اتمني فوز لاعب الزمالك احمد مصطفي زيزو بجائزة احسن لاعب في القارة وهو يستحقها وللاسف ضاعت الجائزة بسبب لبيب كشري النحـ س الذي رافق اللاعب الموهوب في رحلتة الي المغرب الشقيق انها عصـ ابة من دلاديل عباس يعششوا في نادينا البؤس والنحس.

مرتضى منصور

محمد صلاح على رأس التشكيل الأفضل في أفريقيا

تجدر الإشارة إلى أن الدولي المصري محمد صلاح جاء على رأس التشكيل الأفضل في أفريقيا 2024 ويستعرضه لكم الموجز في التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا (الكاميرون - مانشستر يونايتد).

خط الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب - باريس سان جيرمان)، كوليبالي (السنغال - الهلال السعودي)، شانسيل مبيمبا (الكونغو الديمقراطية - مارسيليا الفرنسي).

الوسط: محمد قدوس (غانا - وست هام يونايتد الإنجليزي)، سفيان أمرابط (المغرب - فنربخشة التركي)، فرانك كيسييه (كوت ديفوار -الأهلي السعودي)، إيف بيسوما (مالي - توتنهام الإنجليزي).

خط الهجوم: محمد صلاح (مصر - ليفربول)، فيكتور أوسيمين (نيجيريا - جالاتا سراي التركي)، أديمولا لوكمان (نيجيريا - أتالانتا الإيطالي).

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال والقنوات الناقلة

مدة غياب لامين يامال عن برشلونة وطبيعة إصابته.. بيان رسمي