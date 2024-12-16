جوائز كاف 2024 بالكامل.. الأهلي الأفضل في أفريقيا وصدمة الشحات وزيزو

حسمت جوائز كاف 2024، التي يقدمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في حفل سنوي، للأفضل في فئات كرة القدم داخل قارة أفريقيا، وفقًا لمستوى كل مرشح طوال العام.

وأقيم حفل توزيع جوائز كاف 2024، مساء اليوم الاثنين 16 ديسمبر الجاري، وتحديدًا في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، و التاسعة مساءً بتوقيت السعودية في قصر المؤتمرات بمدينة مراكش في المغرب.

وتوج النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب بجائزة أفضل نادي في أفريقيا، التي كان ينافسه عليها كل من الزمالك وصن داونز.

ووجه الاتحاد الإفريقي صدمة لنجميّ الأهلي والزمالك، حسين الشحات وأحمد سيد زيزو، بعدما تفوق رونوين ويليامز عليهم وتوج بجائزة أفضل لاعب داخل القارة.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، قائمة المتوجين بـ جوائز كاف 2024، علمًا بأن الدولي المصري محمد صلاح زين التشكيل المثالي لهذا العام رغم استبعاده من قائمة المرشحين.

قائمة المتوجين بـ جوائز كاف 2024

الأهلي المصري.. أفضل نادي في أفريقيا

منتخب كوت ديفوار.. أفضل منتخب

رونوين ويليامز.. أفضـل لاعب داخل القارة.

رونوين ويليامز.. أفضل حارس

لوكمان.. أفضل لاعب في أفريقيا.

النيجيرية شيامكا نادوزي.. أفضل حارسة.

الأهلي يتوج بجائزة أفضل لاعب في القارة بحفل جوائز كاف 2024

سناء مسعودي.. أفضل لاعبة بالقارة

مازيمبي.. أفضل نادي للسيدات

نيجيريا.. أفضل منتخب نسائي

لامين كمارا ..أفضل لاعب شاب

ضحى المدني.. أفضل لاعب شابة

منح جائزة التميز للرئيس السيسي.

الإيفواري إيميرس فايي، مدرب منتخب كوت ديفوار.. أفضل مدرب.

اللاعب الأنجولي مابولولو .. جائزة أفضل هدف.

محمد صلاح يزين التشكيل الأفضل في أفريقيا

وزين الدولي المصري محمد صلاح التشكيل الأفضل في أفريقيا 2024 الذي جاء على هذا النحو:

حراسة المرمى: أندريه أونانا (الكاميرون - مانشستر يونايتد).

خط الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب - باريس سان جيرمان)، كوليبالي (السنغال - الهلال السعودي)، شانسيل مبيمبا (الكونغو الديمقراطية - مارسيليا الفرنسي).

خط الوسط: محمد قدوس (غانا - وست هام يونايتد الإنجليزي)، سفيان أمرابط (المغرب - فنربخشة التركي)، فرانك كيسييه (كوت ديفوار -الأهلي السعودي)، إيف بيسوما (مالي - توتنهام الإنجليزي).

خط الهجوم: محمد صلاح (مصر - ليفربول)، فيكتور أوسيمين (نيجيريا - جالاتا سراي التركي)، أديمولا لوكمان (نيجيريا - أتالانتا الإيطالي).

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