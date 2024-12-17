يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لـ حفل توزيع جوائز ذا بيست 2024 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للأفضل في العام والذي يقام بالعاصمة القطرية الدوحة، والمقرر إقامته مساء اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر الجاري.

بث مباشر حفل توزيع جوائز ذا بيست 2024

تعد جائزة ذا بيست لأفضل لاعب من أكثر الجوائز أهمية في عالم الساحرة المستديرة وتأتي في المرتبة الثانية بعد الكرة الذهبية، وتقدم في العديد من الفئات وهي أفضل مدرب، والتشكيل المثالي للاعبين الرجال، والتشكيل المثالي للسيدات وأفضل حارس مرمى، وأفضل لاعبة وأفضل حارسة مرمى و أفضل مدرب لفريق نسائي.

بث مباشر حفل توزيع جوائز ذا بيست 2024

مشاهدة حفل توزيع جوائز ذا بيست 2024 لحظة بلحظة

يمكن للجماهيرعبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث حفل توزيع جوائز ذا بيست 2024، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل الحفل وكواليس ما قبل الحفل وما بعده من أحداث.

مشاهدة حفل توزيع جوائز ذا بيست 2024

تنطلق حفل توزيع جوائز ذا بيست 2024 ، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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بث مباشر حفل توزيع جوائز ذا بيست 2024

يرصد الموجز، القنوات الناقلة لحفل ذا بيست 2024 حيث أعلنت قنوات بي إن سبورت الرياضية حصولها على حقوق بث حفل جوائز ذا بيست 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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ومن المقرر أن تخصص مجموعة القنوات القطرية القناة الإخبارية beIN SPORTS NEWS لنقل الحفل وهي قناة مفتوحة غير مشفرة.

تردد قناة بي إن الإخبارية على نايل سات

التردد: 12604.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 2/3.

تردد قناة بي إن الإخبارية على سهيل سات

التردد: 10810.

الاستقطاب: عامودي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 2/3.

بث المباشر حفل جائزة ذا بيست 2024

يمكنك متابعة حفل جائزة ذا بيست 2024 بأكثر من وسيلة، حيث ستقوم الحسابات الرسمية للاتحاد الدولي لكرة لكرة القدم ببث الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كما تقوم قناة بي إن سبورت بإذاعة حفل ذا بيست 2024 على الحساب الرسمي للقناة على يوتيوب، بالإضافة إلى خدمة TOD وbeIN CONNECT.

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