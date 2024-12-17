النادي الأهلي يوضح تطورات مفاوضات محمد شريف.. كواليس حصرية

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن مصير حسم صفقة التعاقد مع محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويأمل النادي الأهلي في التعاقد مع مهاجم من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتعزيز صفوف المارد الأحمر بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر.

مصير محمد شريف من الانتقال لـ النادي الأهلي

وارتبط مؤخرًا اسم محمد شريف بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل بعد اقتراب نهاية عقده مع الخليج السعودي في يناير القادم.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ " الموجز" أن النادي الأهلي بالفعل قد فتح خطوط اتصال مع محمد شريف من أجل استطلاع رأيه بشأن عودته لصفوف القلعة الحمراء في الشتاء المقبل.

محمد شريف- النادي الأهلي

وأضاف المصدر في تصريحاته أن محمد شريف قد أبدى ترحيبًا كبيرًا باللعب داخل صفوف النادي الأهلي في الشتاء المقبل لتعزيز صفوف المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

وتابع المصدر أن لجنة الكرة قد تجتمع مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني لحسم فكرة التعاقد مع محمد شريف بشكل نهائي أو صرف النظر عن الصفقة والبحث عن بديل اخر.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا

ومن جهة أخرى يستضيف النادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري في السادسة مساء الأحد القادم بتوقيت القاهرة في استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي، الحامل للقب، يشارك في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي إلى جانب استاد أبيدجان.

وكان النادي الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعد تخطيه جورماهيا الكيني في دور الـ32، وحقق الفوز في الجولة الأولى من دور المجموعات على استاد أبيدجان الإيفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة، ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس في جنوب أفريقيا في الجولة الثانية.

يتطلع النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر للفوز باللقب الثالث على التوالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن حقق اللقب في النسختين الأخيرتين 2022-23 و2023-24.

سيدير مباراة الأهلي وشباب بلوزداد طاقم تحكيم يتألف من: حكم الساحة: صادق السالمي، المساعد الأول: وائل الحناشي، المساعد الثاني: يوسف الجامي، والحكم الرابع: يسري بو علي.

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