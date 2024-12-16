ضربة قوية لـ النادي الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

تلقى النادي الأهلي ضربة قوية قبل المواجهة المرتقبة ضد شباب بلوزداد الجزائري في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد ودع بطولة كأس الإنتركونتيننتال أمام باتشوكا بركلات الترجيح 6-5 في نصف النهائي، في المباراة التي أقيمت السبت الماضي على استاد 974.

إصابة يحيى عطية الله مع النادي الأهلي قبل مواجهة بطل الجزائر

واشتكى المغربي يحيي عطية الله ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي لـ " الموجز" أن يحيى يعاني من ثقل في العضلة الخلفية نتيجة المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي.

يحيى عطية الله- النادي الأهلي

وأكد المصدر أن عطية الله سيخضع لفحص طبي لتحديد مستوى الإصابة وفترة غيابه عن التدريبات، بالإضافة إلى موقفه من اللحاق بمباراة شباب بلوزداد الجزائري.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا

ويستضيف الأهلي فريق شباب بلوزداد الجزائري في الساعة السادسة مساء الأحد المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة الدولي.

حامل اللقب، النادي الأهلي، يشارك في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم فرق شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، إلى جانب استاد أبيدجان.

بعد تجاوزه لجورماهيا الكيني في دور الـ32، حقق النادي الأهلي الفوز في الجولة الأولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2، ومن ثم تعادل سلبيًا مع أورلاندو بايرتس في جنوب أفريقيا في الجولة الثانية.

يطمح النادي الأهلي بقيادة مدربه مارسيل كولر، إلى الفوز باللقب الثالث على التوالي في دوري أبطال أفريقيا، بعد تتويجه في النسختين الأخيرتين 2022-23 و2023-24.

وسيدير مباراة الأهلي وشباب بلوزداد طاقم تحكيم يتألف من: حكم المباراة: صادق السالمي، مساعد أول: وائل الحناشي، مساعد ثان: يوسف الجامي، وحكم رابع: يسري بو علي.

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